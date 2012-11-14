خرید بیش از 1600 تن محصولات کشاورزی در مناطق زلزله زده ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبداله محمد فام با اشاره به تداوم تلاش این سازمان در حمایت مستقیم از آسیب دیدگان مناطق زلزله زده ارسباران، گفت: خرید این محصولات، با همکاری شبکه تعاون روستایی استان، توسط ماموران اعزامی این سازمان و با نظارت شورای اسلامی روستاهای آسیب دیده انجام پذیرفته است.

وی بیشترین میزان خرید محصولات مازاد بهره برداران خسارت دیده را روستاهای کاشان وکرد احمد سفلی از توابع شهرستان اهر و روستای شاملو از توابع شهرستان هریس و همچنین روستای علویق از توابع شهرستان ورزقان ذکر کرده و افزود: با خرید بموقع محصولات مازاد بر نیاز بهره برداران، از وارد آمدن خسارت بیشتر به تولیدکنندگان این مناطق جلوگیری بعمل آمد

افزایش 10 درصدی کشت گیاه دارویی زیره در آذربایجان شرقی

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از افزایش 10 درصدی کشت زیره در اراضی زراعی آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: 166 هکتار از اراضی زراعی استان، زیر کشت زیره سبز قرار داشته و در سال آتی نیز 10 درصد به این سطوح افزوده خواهد شد.

سعداله اسکندری با اشاره به توسعه سطوح زیر کشت زیره درآذربایجان شرقی گفت: زیره سبز ادویه‌ای، با کاربردهای مختلف‌ می‌تواند از جایگاه ویژه‌ای در صادرات‌ محصولات کشاورزی کشور برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه زیره سبز در طبقه‌بندی ها، جزو گیاهان داروئی محسوب شده و هدف از تولید آن تامین نیاز مصارف داخلی و صدور به سایر کشورها بوده است افزود: مهمترین‌ استفاده آن مصارف خوراکی و صنعتی‌ و دارویی بوده که این‌ ویژگیها عبارتند از فصل رشد نسبتا کوتاه، نیاز آبی کم، همزمان نبودن فصل‌ کار آن با دیگر محصولات زراعی، اشتغال زایی، ارزش افزوده قابل توجه‌ و درآمد مطلوب برای بهره برداران بخش زراعی است.