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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۱۳

سلیمانپور خبر داد:

کمک شهرداری و شورای شهر کلاردشت به سیلزدگان چالوس

کمک شهرداری و شورای شهر کلاردشت به سیلزدگان چالوس

کلاردشت - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر کلاردشت گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاردشت، با اعزام خودرو و تجهیزات مکانیکی به یاری سیلزدگان چالوسی شتافتند.

شجاع سلیمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روز نخست وقوع سیل جلسه فوری شورای شهر و شهرداری برگزارتا به  سیلزدگان شهرچالوس مساعدت شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که یکی از بحث های مهم در امر سیل حضور ماشین و تجهیزات سنگین به مانند کامیون بیل و لودر است، لذا این منطقه در حد توان خود نسبت به اعزام تجهیزات فوق به شهر چالوس اقدام کرد.

سلیمانپور بیان داشت: به شهروندان کلاردشتی اطلاع رسانی شد تا در حد توان خود کمک های نقدی و غیر نقدی خود را تحویل شهرداری دهند تا به چالوس ارسال شود.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه منطقه کلاردشت دچار حادثه سیل بود به طور کامل حساسیت موضوع را لمس می کنیم.
 

کد مطلب 1743524

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