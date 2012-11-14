کمک شهرداری و شورای شهر کلاردشت به سیلزدگان چالوس

شجاع سلیمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روز نخست وقوع سیل جلسه فوری شورای شهر و شهرداری برگزارتا به سیلزدگان شهرچالوس مساعدت شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که یکی از بحث های مهم در امر سیل حضور ماشین و تجهیزات سنگین به مانند کامیون بیل و لودر است، لذا این منطقه در حد توان خود نسبت به اعزام تجهیزات فوق به شهر چالوس اقدام کرد.

سلیمانپور بیان داشت: به شهروندان کلاردشتی اطلاع رسانی شد تا در حد توان خود کمک های نقدی و غیر نقدی خود را تحویل شهرداری دهند تا به چالوس ارسال شود.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه منطقه کلاردشت دچار حادثه سیل بود به طور کامل حساسیت موضوع را لمس می کنیم.

