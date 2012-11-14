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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

جعفرنژاد:

سیل 5 میلیارد تومان خسارت به هچیرود وارد آورد

سیل 5 میلیارد تومان خسارت به هچیرود وارد آورد

چالوس - خبرگزاری مهر: شهردار هچیرود گفت: با توجه به برآورد اولیه ناشی از سیل، پنج میلیارد تومان خسارت بر شهر هچیرود وارد شده است.

اکبر جعفر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر جاری شدن سیل، 300 واحد مسکونی، هزار راس احشام، یکدستگاه خودرو، تاسیسات اجرایی پل مرکز شهر، دیوار سنگی در شنگ وارث دچار آسیب شدند و فرش مسجد هرطه کلا به طور کامل از بین رفت.

وی ادامه داد: نیروهای شهرداری هچیرود با حضور مستمر اعضای شورای شهر و کمک شهروندان از ساعات اولیه سیل به یاری سیل زدگان شتافتند.

جعفر نژاد بیان داشت: با توجه به اقدامات انجام شده در شهر هچیرود هم اکنون شرایط مناطق سیلزده به روال عادی برگشت.

وی گفت: انتظار داریم هر چه سریعتر به خانوارهای سیلزده مساعدت شود تا بتوانند نسبت به تامین وسایل آسیب دیده زندگی خود اقدام کنند.

جعفرنژاد تصریح کرد: در بحث بخش های زیربنایی نیز امیدواریم مدیران کل استان با اختصاص اعتبارات لازم عملیات اجرایی بازسازی آن را شروع کنند.
 

کد مطلب 1743551

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