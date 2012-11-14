سیل 5 میلیارد تومان خسارت به هچیرود وارد آورد

اکبر جعفر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر جاری شدن سیل، 300 واحد مسکونی، هزار راس احشام، یکدستگاه خودرو، تاسیسات اجرایی پل مرکز شهر، دیوار سنگی در شنگ وارث دچار آسیب شدند و فرش مسجد هرطه کلا به طور کامل از بین رفت.

وی ادامه داد: نیروهای شهرداری هچیرود با حضور مستمر اعضای شورای شهر و کمک شهروندان از ساعات اولیه سیل به یاری سیل زدگان شتافتند.

جعفر نژاد بیان داشت: با توجه به اقدامات انجام شده در شهر هچیرود هم اکنون شرایط مناطق سیلزده به روال عادی برگشت.

وی گفت: انتظار داریم هر چه سریعتر به خانوارهای سیلزده مساعدت شود تا بتوانند نسبت به تامین وسایل آسیب دیده زندگی خود اقدام کنند.

جعفرنژاد تصریح کرد: در بحث بخش های زیربنایی نیز امیدواریم مدیران کل استان با اختصاص اعتبارات لازم عملیات اجرایی بازسازی آن را شروع کنند.

