کنترل مکانیزه زوج و فرد منتظر تثبیت محدوده/ تجهیز 70 تقاطع اصلی به دوربین ثبت تخلفات

حجت الله بهروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که کنترل مکانیزه محدوده زوج و فرد جزو وظایف شهرداری قرار گرفته است گفت: اطلاعات و پیشنهادات خود را در این زمینه به شورای عالی ترافیک ارسال کرده ایم و سپس جمع بندی تصمیمات را برای توافق نهایی به پلیس راهور ارائه کردیم اما محدوده زوج و فرد تغییر کرد.

وی ادامه داد: نصب تجهیزات در صورت احتمال تغییر این محدوده صحیح نیست و شهرداری تهران نظرات فنی و کارشناسی خود را در این زمینه به پلیس راهور ارائه کرده است و منتظر است تا این محدوده تثبیت و پس از موافقت پلیس نصب تجهیزات را آغاز کند.

به گفته بهروز، مشکلات تامین اعتبار و سرمایه در این پروژه وجود ندارد و تنها منتظر نهایی کردن محدوده طرح زوج و فرد هستیم.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران افزود: ورودی و خروجی‌های محدوده زوج یا فرد حدود 140 معبر است که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته ابتدا ورودی‌های محدوده و در فاز دوم خروجی‌های آن به دوربین‌های ثبت تخلفات مجهز خواهد شد.

تجهیز 70 تقاطع اصلی به دوربینهای ثبت تخلفات

وی با اشاره به افزایش تجهیز تقاطعات شهر به سیستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز گفت: متاسفانه تخلفات زیادی در تقطع های شهر صورت می گیرد و بی توجهی برخی از رانندگان به قوانین و عبور از چراغ قرمز منجر به بروز تصادف و حوادث ناخوشایندی می شود که تلاش می کنیم تا پایان سال 70 تقاطع اصلی شهر به این دوربین ها مجهز شود.

بهروز با بیان این که در حال حاضر کمتر از 20 تقاطع ما مجهز به دوربین ثبت تخلفات است که به دلیل مشکلات سرمایه گذاری در این زمینه با با کندی پیش می رود. هرچند قرار داد پیمانکاران که مربوط به سال گذشته و اوایل سال می شد با توجه به افزایش قیمتها اصلاح شده است.