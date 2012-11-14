تمبر یادبود کتاب و کتابخوانی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین جشنواره کتابخانه‌های عمومی و مطالعه مفید از صبح امروز چهارشنبه 24 آبان در مرکز همایش‌های مجموعه برج میلاد تهران آغاز شده است.

پیش از حضور رئیس جمهور در این مراسم، سید محمد حسینی در این مراسم حاضر شده و به همراه منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور از تمبر یادبود بیستمین جشنواره کتابخانه‌های عمومی و مطالعه مفید، رونمایی کرد.

در حال حاضر وزیر ارشاد مشغول سخنرانی در این مراسم است و در ادامه این برنامه با حضور یافتن رئیس جمهور در این مراسم و صدور فرمان افتتاحیه توسط وی، کتابخانه صبا در تنب بزرگ کار خود را آغاز خواهد کرد.

در ادامه این مراسم، در دومین قسمت تقدیر از کتابداران کشوری، از 20 کتابدار دیگر تقدیر به عمل آمد. از ابتدای این مراسم تا این لحظه از 40 کتابدار کشور تقدیر شده و تا پایان برنامه، 30 کتابدار دیگر تجلیل می‌شوند.