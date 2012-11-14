هوشیاری و بصیرت بزرگترین سلاح ماموران نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگارمهر، سردار مسعود خرم نیا پیش از ظهر چهارشنبه در نشست معارفه فرمانده نیروی انتظامی چاراویماق اظهار داشت: دشمن شناسی و بصیرت موجب موفقیت و پیشرفت نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی در مقابله با تهاجم گسترده دشمن در خط مقدم قرار دارد واین دشمن شناسی و بصیرت نیروهای انتظامی موجب شده موفقیت و پیشرفت های این نیرو روز به روز بیشتر شود.

خرم نیا، حمایت های مداوم مردم از مجموعه نیروی انتظامی را مهم ترین دلیل موفقیت این تشکیلات در دستیابی به اهداف متعالی دانست و گفت: این شهرستان در کشف کالاهای قاچاق و انهدام مشروبات الکلی از شهرستان های حساس محسوب و از وضعیت خاص و ویژه ای برخوردار بوده و سنگینی آن بر دوش نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است.

وی افزود: در این شهرستان در حوزه نیروی انتظامی و پلیس کارهای بسیار خوبی صورت گرفته و ارائه خدمات مطلوب این نیرو به حمایت های مردمی در کشف این جرایم نیاز دارد.

فرماندار چاراویماق نیز با اشاره به نبود دفتر پلیس+10 در این شهرستان گفت: نبود این دفتر موجب بروز مشکلاتی برای مردم در ارتباط با کارهای اداری شده و بار مالی برای آنان تحمیل کرده است.

در این آیین سرگرد سهراب شفقی، به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی چاراویماق معرفی و از خدمات سرگرد هاشم شعفی فرمانده قبلی این نیرو قدردانی شد.