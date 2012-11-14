وجوه پرداختی به کمیته امداد و هلال احمر از مالیات معاف شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس بعد از تصویب کلیات طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده(172)، اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، جزئیات این طرح را نیز به طور کامل تصویب کردند.

در جزئیات و ماده واحده این طرح آمده است، عبارت «کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده(172)، اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مصوب 7/2/1371 اضافه می گردد.

تبصره یک- اجرای این قانون از ابتدای سال 92 تا پایان مدت اعتبار برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد که دولت منابع آن را در بودجه سالیانه کشور پیش بینی می نماید.

تبصره دو- منحصرا بخش هایی حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر مشمول این حکم می باشد.

برخی نمایندگان پیشنهاد حذف کلمه «و جمعیت هلال احمر» را در این ماده واحده داشتند که در نهایت این پیشنهاد رأی نیاورد.

تصویب جزئیات این طرح 146 رأی موافق، 21 رأی موافق و 13 رأی ممتنع از 223 رأی داشت.