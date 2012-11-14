ورود سالانه 800 قاضی به محاکم/ کشور به چهره های دلداده نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح چهارشنبه در نشست با قضات گلستان گفت: ورود این قضات در حوزه های قضایی به گونه ای صورت می گیرد که بخشی از مشکل تراکم پرونده ها در محاکم را تعدیل کنند.

وی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که بخشی از بار وارد بر قضات در محاکم کاسته و فضای با نشاطی برای همکاران قضایی ایجاد شود که بتوانیم فصل خصومت کرده و در جامعه برای کسانی که دل در گرو قانون و شرع دارند امید ایجاد کنیم.

پیچیدگی روز افزون جرائم

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به پیچیدگی روزافزون جرائم و پرونده های وارد شده از قضات خواست : برای رسیدگی به این پرونده ها علاوه بر به روز کردن آموخته ها و دانش حقوقی خود ، از خدا و اولیا برای قضاوت صحیح و درست مدد بگیرند.

وی جریان ارگانیک جامعه را حرکت به سمت عدالت عنوان و تصریح کرد: بر اساس این جریان ، آهنگ ِ نظام نیز باید آهنگ اجرای عدالت باشد و حتی اگر یک پرونده هم بر خلاف این جریان درست رسیدگی نشود ، اعتماد مردم را به مرور از دست خواهیم داد.

وی با بیان این که در جامعه دینی مهم ترین مولفه قدرت ملی ، " مردم " هستند افزود : هر چه اعتماد مردم نسبت به کارآمدی نظام بیشتر شود به همان میزان ، اقتدار نظام نیز بیشتر می شود.

دشمنان با توهین به مقدسات حساسیت سنجی می کنند

حجت الاسلام رئیسی با بیان این که دشمنان با توهین به مقدسات مسلمانان می خواهند حساسیت سنجی کنند افزود : خیزشی که در جهان اسلام شکل گرفت توانست توطئه های دشمنان را خنثی کنند.



وی تصریح کرد : اگر امروز آموخته ها و تعالیم پیامبران الهی به ویژه پیامبر بزرگ اسلام(ص) را از تمدن بشریت کنار بزنیم چیزی برای عرضه باقی نخواهد ماند.



وی با بیان این که تمدن امروز بشر به اعتراف دانشمندان غربی ، مدیون تعالیم اسلام است گفت: اهانت به پیامبر اسلام(ص)، اهانت به همه اولیای و ادیان الهی و اهانت به انسان است.



وی با بیان این که امروز به برکت انقلاب اسلامی مردم ایران ، همه کشورهای منطقه هویت اسلامی خود را شناخته اند افزود: اسلام خواهی استکبار ستیزی ، مقابله با استبداد داخلی و حکومت های دیکتاتوری وجه مشترک خیزش اسلامی منطقه است.





وی با بیان این که امروز دشمنان به دنبال تخریب وحدت و انسجام عمومی و تخریب امید به آینده در بین مردم هستند گفت: باید با استعانت از الطاف الهی و پیروی از رهنمودهای ولایت مطلقه فقیه، این تخریب ها را خنثی کنیم.



معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: امروز با وجود همه توطئه های نظام سلطه، پرچم حق طلبی، عدالت خواهی و آزادگی که امام خمینی(ره) برافراشت همچنان بعد از گذشت سه دهه پابرجاست.

کشور به چهره های دلداده به ولایت نیاز دارد



رئیسی با بیان این که امروز بیش از هر زمان دیگری کشور ما به چهره های خاضع ، متدین ، دلداده به خدا ، انقلاب و ولایت مدار نیاز دارد از حوزه های علمیه خواست دانش آموختگان خود را از لحاظ فکر ، ایده و اندیشه به دانش و علم روز مجهز کنند.



وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم جامعه اطراف خود را بیش از پیش بشناسیم و جوانان را نسبت به شبهاتی که دشمنان ایجاد می کنند، آماده کنیم.



وی به صفوف به هم پیوسته دشمنان در برابر اسلام اشاره کرد و گفت: امروز دشمنان با وجود همه اختلافاتی که دارند در یک صف برای از بین بردن اسلام هم پیمان شده اند.



وی با بیان این که جریان اسلام خواهی مردم منطقه ، حاصل انقلاب اسلامی مردم ایران است گفت: مستکبران جهان همان گونه که برای نابودی انقلاب ما توطئه کردند در حال دسیسه چینی برای منحرف کردن جریان اسلام خواهی منطقه هستند.



وی تصریح کرد : ما به برکت امام و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و بصیرت مردمی توانسته ایم در برابر توطئه های دشمنان بایستیم به گونه ای که بعد از 30 سال عزت ، اقتدار و افتخار خود را همچنان حفظ کرده ایم.