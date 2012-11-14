ابراهیمی جریمه شد/ مصاحبه ای که 150 میلیون ریال خرج برداشت

به گزارش خبرنگار مهر ، بازیکن سرشناس تیم تراکتورسازی تبریز 150میلیون ریال به دلیل مصاحبه بدون هماهنگی جریمه شد.

کمیته انضباطی باشگاه تراکتورسازی، محمد ابراهیمی را به دلیل مصاحبه بدون هماهنگی با باشگاه جریمه کرد.

محمد ابراهیمی هفته قبل در مصاحبه ای که پس از بازی تراکتورسازی و داماش کرده بود، گفت: متاسفانه در این فوتبال مربی که یک برد چهار بر یک یا مثلا دو بر صفر به دست می آورد بازیکنانی که مصدوم بودند را به کلی فراموش می کند.

وی ادامه در این گفتگو ادامه داد: مثلا اگر بازیکن شماره 10 به مدت 11 هفته با کیفیت بازی کند و برای تیم بازی دربیاورد اما در یک بازی مصدوم شود برای بازی بعد باید روی نیمکت بنشیند. بدون اینکه کوچکترین صحبتی با او انجام دهند یا اینکه حداقل به او بگویند که می خواهیم تو را از نیمه دوم به زمین بفرستیم.

با توجه به مصاحبه و گفتگوهایی که محمد ابراهیمی بازیکن سرشناس تراکتورسازی داشته از سوی کمیته انضباطی باشگاه به استناد تبصره هفت ماده دو قرارداد فی ما بین باشگاه و بازیکن، محمد ابراهیمی را به دلیل مصاحبه بدون هماهنگی باشگاه ،100 میلیون ریال و به خاطر گفتن مطالب خلاف واقع 50 میلیون ریال جریمه کرد که در مجموع بازیکن یاد شده به خاطر انجام این مصاحبه ، 150 میلیون ریال جریمه شد.