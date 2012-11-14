قضات گلستان ماهانه به 180 پرونده رسیدگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح چهارشنبه در نشست قضات استان با معاون اول قوه قضاییه افزود: این رقم در دادسراها به ویژه در دادسرای مرکز استان به بیش از 200 فقره در ماه هم می رسد در حالیکه استاندارد رسیدگی 80 تا 85 فقره پرونده در ماه است.

وی با بیان این که کمبود کادر قضایی در برخی شهرها به ویژه گرگان ، گنبد ، علی آبادکتول ، کردکوی و مینودشت قضات را با فشار کاری مضاعف مواجه کرده است از معاون اول معاون اول قوه قضائیه خواست در جابجایی قضات ، نگاه ویژه ای به استان گلستان داشته باشند .

رئیس کل دادگستری استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به رشد 300 درصدی فضای اداری در دادگستری های استان اشاره کرد و گفت : با الحاق 30 هزار مترمربع به فضای اداری جدید ، هم اکنون هیچ یک از محاکم و دادسراهای استان در ساختمان های استیجاری مستقر نیستند.

فاضلیان رشد آی تی را یکی دیگر از شاخصه های مهم توسعه بخش قضایی استان برشمرد و افزود: ایجاد این زیرساخت ها، استان گلستان را در ردیف استان های پیشرو کشور در استفاده از سیستم اتوماسیون اداری قرار داده است.

وی در ادامه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره حمایت از سرمایه گذاری ، از فعال شدن کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان خبر داد و گفت : با تلاش دادستان مرکز استان تا کنون این کمیته توانسته اقدامات خوبی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در استان انجام دهد.