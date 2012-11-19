بیمه تکمیلی عصای دست یا بلای جان/مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان گرمسار این روزها از یک سو با مشکلات گوناگونی که بیمه تکمیلی شرکت بیمه خصوصی در بخش خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان ایجاد کرده مواجه اند و از طرف دیگر حاشیه‌های به وجود آمده در بحث تغییرات مدیریتی در این بیمه و همچنین تردد به مرکز استان و سرپرستی کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شرق استان سمنان در شاهرود برای پیگیری اعتراضاتشان به مشکلات موجود دامن زده است.

مشکلاتی که به نظر می‌رسد پایان ندارد و بیمه ای که قرار بود روزی عصای دست اقشار آسیب پذیرجامعه باشد بلای جان این قشر شده است.

بیمه دی به تعهدات خود نسبت به بازنشستگان و مستمری بگیران عمل نمی کند



بیمه دی علیرغم قرارداد با کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور در خصوص بیمه تکمیلی، به تعهدات خود نسبت به این دو قشر در این شهرستان عمل نمی کند.

انجام تعهدات پرداخت خسارت این بیمه هم در ماه‌های گذشته با مشکلات گوناگونی مواجه بوده که تبعات آن تنها متوجه مردم و بیمه‌شدگانی است که باید ماه ها و روزها در انتظار طولانی برای اخذ کارت درمان یا گواهی ارجاع به مراکز تحت پوشش یا دریافت هزینه انجام شده از مرکز خدمات درمانی خود بمانند.

در این راستا به میان جمعی از مستمری بگیران برای پیگیری مشکلاتشان در خصوص بیمه تکمیلی که برای چندمین روز به محل کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گرمسار مراجعه کرده بودند رفتیم تا بیشتر با مشکلاتشان آشنا شویم.

ابراز نارضایتی بازنشستگان گرمساری از نحوه خدمات بیمه



آنها از این که چند ماه است خدمات درمانی شان را به صورت آزاد انجام می دهند ابراز نارضایتی کردند و گفتند: مسئولان بیمه به ما وعده داده اند که هزینه های درمانی را به علت مشکلات کاری و ناهماهنگی های صورت گرفته در اسرع وقت پرداخت کنند اما علیرغم صبر و تحمل ما، دریغ از کوچکترین اقدام عملی که برای به انجام رساندن این وعده صورت بگیرد.

این بیمه شدگان بیان کردند: در اعتراض به وضعیت نابسامان عملکرد بیمه به کانون بازنشستگان گرمسار و نمایندگی بیمه دی این شهرستان مراجعه کرده ایم اما مسئولان گفتند برای حل مشکل باید به سمنان مراجعه کنید.

بازنشستگان و مستمری بگیران همچنین یادآور شدند: مراجعه به سرپرستی بیمه دی در سمنان هم کاری از پیش نبرد و آنها گفتند رسیدگی به اموربیمه شده ها باید مرحله بندی شود و پس از چندین بار پیگیری حضوری و تماس تلفنی با سرپرستی سمنان به منظور دریافت خسارات و گواهی به مراکز طرف قرارداد با بیمه دی هنوز پاسخ قانع کننده و اقدام خاصی صورت نگرفته است.

ایجاد مشکلات مالی و دغدغه های روحی و روانی برای بازنشستگان



قنبری یکی از این بیمه شدگان عنوان کرد: هر ماه هزینه های گزافی به منظور درمان می پردازیم و این بیمه به تعهدات خود در قبال پرداخت هزینه ها عمل نمی کند و ادامه این روند منجر به ایجاد مشکلات مالی و دغدغه های روحی و روانی برای ما شده است.

بهزادی یکی دیگر از مستمری بگیران تصریح کرد: بیمه دی در استان سمنان در قبال مستمری بگیران کانون بازنشستگان شهرستان گرمسار نه تنها احساس مسئولیت ندارد بلکه در خصوص رسیدگی و پرداخت خسارت برابر تعهدات خود عمل نمی کند.

وی افزود: ماه ها انتظار و بلاتکلیفی در حالی است که مستمری بگیران غالباً نیاز به کمک و دریافت مبالغ حقه دارند و به دلیل هزینه‌های بالای درمان و زیر بار نرفتن بیمه‌ برای پرداخت هزینه‌های درمانی عمل های سنگین، دفترچه‌های تأمین اجتماعی این روزها به دفترچه‌هایی تبدیل شده‌اند که کارایی لازم را نداشته و به دلیل نبود ساز و کار مناسب برای انجام تعهدات و سوء مدیریت، مشکلات عدیده ای را برای بیمه شوندگان ایجاد کرده است.

روند طولانی پرداخت خسارات از طریق کانون بازنشستگان شاهرود

بهزادی با اشاره به روند طولانی پرداخت خسارات از طریق کانون بازنشستگان شاهرود پیشنهاد کرد، این موضوع باید بصورت الکترونیکی به انجام برسد تا مشکلات مرتفع و زمان پرداخت خسارت کوتاه تر شود.

غریبی یکی دیگر از مستمری بگیران تاکید کرد: پنج ماه است به پزشک برای درمان مراجعه می کنم و هرماه بیش از 430 هزار تومان برای تهیه و تزریق آمپول پرداخت می کنم و پرداخت نشدن حق بیمه باعث شده دچار شرایط بسیار سخت و بحرانی از لحاظ مالی برای ادامه درمان بشوم و این ها همه در موقعیتی است که حق بیمه تکمیلی هر ماه به طور مستمر از حقوقم توسط بیمه کسر می شود.

غریبی خاطرنشان کرد با اینکه مدارک درمانی خود را شخصاً تحویل به بیمه داده ام همچنان سرگردان هستم، حتی ارسال مدارک درمانی از طریق بیمارستان به بیمه هم باعث نشده این بیمه به تعهدات خویش عمل کند.

وی ادامه داد: مدارک عمل چشم و اکو قلب خود را به بیمه داده ام ولی تاکنون بیمه هزینه های درمانی ام را پرداخت نکرده است و از هر طریقی هم که پیگیری می کنم به نتیجه نمی رسم، از مسئولین تقاضای رسیدگی به این مساله را دارم.

اعتراض و نارضایتی روز افزون مستمری بگیران و عملکرد نامناسب بیمه دی

رئیس کانون تأمین اجتماعی بازنشستگان گرمسار در پاسخ به اعتراض و نارضایتی روزافزون مستمری بگیران و عملکرد نامناسب بیمه دی نسبت به انجام تعهداتش عنوان کرد: در سال های گذشته که قرارداد استانی با دیگر بیمه ها داشتیم مطلقاً مشکلات فعلی را نداشتیم و اکثریت بیمه شدگان ما از گذشته مخصوصاً در رابطه با دریافت خسارات و نوع خدمات راضی بوده اند.

نقی کاویانی گفت: امسال از ابتدای اردیبهشت ماه 91 با بیمه دی قرارداد بسته ایم و از همان ابتدا با مشکلات متعددی مواجه ایم و علیرغم پیگیری های کانون و خود بازنشستگان همچنان این مشکلات پا برجاست.

وی با اشاره به این که مستمری بگیران برای دریافت هزینه ها بر اساس و منطبق با تعهدات بیمه مذکور ما را مورد سوال و فشار قرار می دهند ادامه داد: با اینکه خواسته ها و مراجعات به حق متقاضیان با مسئولین بیمه دی استان مطرح شده اما پس از گذشت شش ماه هنوز اشکالات برطرف نشده و ما همچنان تحت فشار و مراجعات همه روزه مستمری بگیران هستیم.

مسئولان بیمه دی برای رفع مشکلات قشر آسیب پذیر وقت بیشتری بگذارند

رئیس کانون تامین اجتماعی بازنشستگان گرمسار خاطرنشان کرد: انتظار داریم مسئولان بیمه دی عنایت کرده و برای رفع مشکلات وقت بیشتری بگذارند و این قشر آسیب پذیر را از بلا تکلیفی نجات بدهند.

کاویانی دلیل کسرحق بیمه تکمیلی از حقوق بیمه شدگان توسط سازمان تأمین اجتماعی را انعقاد قرارداد توسط کانون عالی بازنشستگان با بیمه دی دانست و ابراز داشت: کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، تنظیم قرارداد را با بیمه دی انجام داده است و ما در این زمینه تابع آن ها هستیم و نمی توانیم به عنوان جزء این قرارداد را فسخ کنیم.



رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی گرمسار همچنین با اشاره به اینکه 80 درصد پول حق بیمه توسط بیمه شده پرداخت می شود، اظهار داشت: باز هم این بیمه به تعهدات خود عمل نمی کند و این موضع در سایر استان های کشور نیز وجود داشته است.

نبود ساز و کار الکترونیکی برای خدمات‌رسانی به بیمه‌ شدگان

کاویانی افزود: نبود ساز و کار الکترونیکی برای خدمات‌رسانی به بیمه‌ شدگان باعث شده تا تعداد کثیری از بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در شهرستان گرمسار برای حداقلی ترین امور در انتظار باشند، انتظاری که در شأن و جایگاه این سرمایه های جامعه نیست.

نکته قابل تامل این است که در قرارداد جدید برای بیمه تکمیلی بازنشستگان، حق بیمه برای هر نفر ماهانه 104هزار و 500 ریال درنظر گرفته شده در صورتی که بیمه پرداختی بازنشستگان پیش از این 67 هزار ریال بود.

گفتنی است که بازنشستگان تامین اجتماعی از سال گذشته تحت پوشش بیمه تکمیلی دی قرار گرفتند و این بیمه به مدت یک سال دیگر یعنی سال 92-91 برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان با کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی قرارداد دارد.





نور الدینی مسئول روابط عمومی شرکت مرکزی بیمه دی روی خط مهر



خبرگزاری مهر با پیگری های مکرر در تماس با خانم اخوت رئیس شرکت بیمه دی شهرستان شاهرود به عابدین نور الدینی مدیر روابط عمومی این شرکت در تهران رسید و درباره این مشکل نظر وی را جویا شد. عابدین نورالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکل بیمه بازنشستگان شهرستان گرمسار با پیگیری های انجام شده در حال مرتفع شدن است. وی با اشاره به این که یک خلاء قرار دادی بین شرکت بیمه دی و کانون بازنشستگان وجود داشت، افزود: مطالبات ایجاد شده به دلیل پایان یافتن قرار داد بین شرکت بیمه دی و کانون بازنشستگان بود و به دلیل این که کانون نرخ جدید تمدید قرار داد برای سال جاری را اعلام نکرده بود و ما قرار دادی نداشتیم این مطالبات در میان بازنشستگان عزیز ایجاد شده بود. مدیر روابط عمومی مرکز بیمه دی در خاتمه خاطر نشان کرد: بعد از اتمام قرار داد این شرکت با کانون از مهرماه به دنبال رفع این مشکلات بودیم و بالاخره کانون نرخ جدید قرار داد سال جاری را اعلام کرد و در حال حاضر قرار داد سال جاری منعقد شده و مسئولین شرکت بیمه دی در صدد هستند هر چه زودتر پرداخت دیون و مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران را آغاز کنند.