محور مائین بلاغ تکاب در محاصره برف و کولاک

به گزارش خبرنگار مهر، ارتفاع برف در گردنه مائین بلاغ محور تکاب - شاهین دژ به 30 سانتی متر رسیده ولی بر اساس اعلام رئیس اداره راه و شهرسازی تکاب، با وجود تداوم بارش برف، تردد در این محور همچنان ادامه داشته و گروه های راهداری مستقر در این محور از روز گذشته در حال برف روبی و پاکسازی هستند.

اکبری پور از رانندگانی که قصد تردد در محورهای این شهرستان را دارند خواست خودروهای خود را به زنجیرچرخ و دیگر امکانات ایمنی مجهز سازند.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت جوی سه روز آینده استان، اظهار داشت: وضعیت هوا طی امروز چهارشنبه ابری، همراه با بارش باران، گاهی وزش باد، بتدریج با کاهش ابر، پنج شنبه قسمتی تا نیمه ابری، گاهی وزش باد و روز جمعه صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد خواهد بود.

فرخ مطلبی فر دمای هوا طی 24 گذشته ارومیه را در گرمترین ساعت روز 7 درجه و در سردترین ساعت 5 درجه بالای صفر اعلام کرد و اظهار داشت: میزان ریزشهای جوی در ارومیه طی دیروز 4 میلیمتر گزارش شده است.

وب شهرستان پلدشت را با دمای هوای 10 درجه بالای صفر گرمترین منطقه و شهرستان چالدران با دمای هوای صفر درجه سردترین شهر استان طی 24 ساعت گذشته اعلام کرد و گفت: طی روز گذشته بیشترین میزان بارش به میزان 20 میلیمتر در شهرستان سردشت گزارش شده است.