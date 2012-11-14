بیش از چهار هزار دامدار در منطقه سیستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری صبح چهارشنبه در گردهمایی دامداران و مرغداران این شهرستان اظهار داشت: راهکارهای مناسب و عملی برای تولید محصول با کیفیت و توزیع دقیق بازار، شرایط را برای زمینه کسب و کار و اشتغالزایی پایدار فراهم می‌ کند.

وی با اشاره به وجود بیش از 57 دامداری در منطقه سیستان گفت: حمایت از تولید مرغ در مرغداری ‌های منطقه و عرضه آن به صورت مطلوب، باید در اولویت کار مسئولان جهاد کشاورزی قرار گیرد.

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان نیز در این گردهمایی افزود: حمایت از دام بومی منطقه در اولویت کاری این اداره‌ کل قرار دارد.

غلامرضا سرگزی بیان داشت: هیچگونه محدودیتی برای ورود دام زنده از مرز میرجاوه با رعایت تمام موارد قانونی وجود ندارد و از همه افراد بومی نیز در این راستا حمایت می‌ شود.

وی گفت: فارغ ‌التحصیلان بخش کشاورزی به ویژه حوزه دامپزشکی، برای ایجاد مراکز خصوصی فروش دارو و دام و سایر خدمات دام و طیور باید پیش قدم شوند.

وی افزود: بدون گواهی بهداشتی از مبدا حرکت دام، امکان ورود دام زنده به داخل کشور وجود ندارد.

مدیر جهاد کشاورزی زابل نیز در این گردهمایی اظهار داشت: نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای دامداری و مرغداری ‌های منطقه است که مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.

محمد شریف ملاشاهی با اشاره به وجود 32 مرغداری در شهرستان زابل گفت: از این تعداد تنها 9 مرغداری فعال هستند و سایر واحدها به دلیل مشکلات نقدینگی، اقتصادی، تهیه خوراک طیور و جوجه یکروزه با تعطیلی مواجه شده ‌اند.

وی افزود: در سال 1389 با فعال بودن کشتارگاه محمد آباد بیش از 10 هزار تن گوشت روزانه تولید و عرضه می‌ شد که هم‌ اکنون با توجه به مشکلات این آمادگی کاهش پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: در منطقه سیستان، 700 دامداری کوچک وجود دارد که از این تعداد 50 عدد صنعتی هستند.

مدیر جهاد کشاورزی زابل گفت: شش مرکز بسته ‌بندی گوشت نیز در این شهرستان فعال است.