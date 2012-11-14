مداحان به اصول صحیح عزاداری اهتمام داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود ترابی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ مداحان و شعرای آئینی شهرستان شاهرود که در سالن همایش های آموزشکده فنی و حرفه‌ای شاهرود برگزار شد، ضمن تاکید بر اهتمام مداحان به اصول صحیح برگزاری عزاداری، اظهار داشت: بصیرت مداح باید در انتخاب شعر، سبک مداحی و رفتار شخصی زبانزد باشد.

فداکارى امام حسین (ع) موجب تقویت اسلام شد

وی همچنین با بیان اینکه اساس دین با عاشورا پیوند خورده و به برکت عاشورا هم باقى مانده است، افزود: فداکارى امام حسین (ع) موجب تقویت اسلام شد.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه آنچه که وجدان جامعه‏ اسلامى را در آن زمان برآشفت و اسوه و الگویى براى بقیه تاریخ شد، همین حادثه‏ى عاشورا بود، گفت: شعرا و مدّاحان فراموش نکنند که در زمان ما نمونه‏ کاملى از حوادث عاشورا، توسط بچه‏ها و جوانان این انقلاب رخ داد.

ترابی تأکید کرد:‌ فراموش نشود که ماجراى عاشورا و محرّم‏، با شهداى ما و با بقایاى آن جوانان و نوجوانان که امروز از پیر و جوان در جامعه‏ ما زیادند پیوند دارد.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه مواظب باشد تا در این ماه محرم، حد اکثر بهره را ببرید، اظهار داشت: نعمت عاشورا بزرگترین نعمتی است که به ما ارزانی شده است.

عاشورا موتور محرکه جامعه شیعی

ترابی، نعمت مجالس عزای امام حسین (ع) را از بزرگترین نعمتها برشمرد و گفت: جامعه‏ شیعىِ باید از نعمت محرّم‏ و عاشورا به خوبی بهره ببرد.

وی عاشورا را موتور محرکه جامعه شیعی دانست و اظهار داشت: پیروزی و اقتدار انقلاب ما از برکات عاشورا است.

امام جمعه شاهرود ضمن تاکید بر اینکه مداحان و وعاظ باید تلاش کنند در مطالبی که ارائه می‌کنند باورها و ارزش‌های متعالی فرهنگ عاشورا را در جامعه گسترش دهند، خاطرنشان کرد: این قشر باید توجه داشته باشند که وظیفه مهم ما همین است تا این باورها را در مسیر صحیح تقویت کنیم و جامعه خود را با مسائل اصیل اسلام به طور صحیح آشنا کنیم.

ساماندهی شئون اجتماعی و فرهنگی در مناسبت‌های دینی

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این همایش بر ساماندهی شئون اجتماعی و فرهنگی در مناسبت‌های دینی تاکید کرد و گفت: استفاده از روحانیان و اهتمام به اصول صحیح عزاداری از مهمترین وظایف برگزار کنندگان عزاداری ماه محرم است.

حجت الاسلام علی شکری برنامه ریزی و کار کارشناسی و مطالعاتی دقیق را لازمه برگزاری مراسم ملی مذهبی ذکر کرد و افزود: شعر‌هایی که در این گونه آئین ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید به واقعیت نزدیک و از رفتارهای انحرافی دور باشند.

وی همچنین ضمن تاکید بر تاثیر گذار مداحان بر جامعه، تزکیه نفس را تنها عاملی تاثیرگذاری این قشر دانست و گفت: مداحان باید جایگاه خود را درک کنند و در راستای حفظ ارزش آن بکوشند.

محافل دینی و مذهبی باید با شور و شعور بالای جوانان گرم شود

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود نیز در این همایش بر حضور پررنگ و فعال جوانان در صحنه‌های مختلف همانند زمان جنگ و دهه‌ اول انقلاب تاکید کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت دادن به جوانان و نوجوانان و حضور آنها در اجتماع تاکید فراوان دارند.

عباس مطهری با بیان اینکه انقلاب اسلامی به برکت حضور جوانان غیور به پیروزی رسید و دوران دفاع مقدس نیز با حضور همین نسل مدیریت شد، اظهار داشت: محافل دینی و مذهبی باید با شور و شعور بالای جوانان گرم شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه دشمنان در تلاشند تا نسل جوان ما را از انقلاب و اسلام دور کنند، اظهار داشت: دشمنان فهمیده‌اند که این انقلاب با جوانان مکتبی خود، موفق و پیروز است ولی جوانان ایران اسلامی بارها نشان داده‌اند که تمام توطئه دشمنان محکوم به شکست است.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود ضمن برشماری پیشرفت‌های ایران اسلامی در سه دهه باشکوه انقلاب اسلامی، اخلاص و بصیرت و معرفت جوانان این مرزو بوم را یادآور شد و گفت: این جوانان با دستان خالی کارهای بسیار مهمی را انجام دادند و استکبار را وادار به تحسین کردند.

اشعار آیینی باید حماسی و پرشور باشد

مهدی مختاری مداح ذاکر اهل بیت (ع) نیز در این همایش ضمن تاکید بر اینکه اشعار آیینی باید حماسی و پرشور باشد، گفت: باید از آهنگ‌هایی با مفاهیم والای دینی استفاده شود.

وی ضمن بیان اینکه باید تلاش کرد تا مفاهیم والای عاشورا در قالب شعر برای همگان بیان شود، اظهار داشت: باید تلاش کرد تا فرهنگ عاشورا بخوبی برای همگان عرضه شود.

این شاعر آئینی، ضمن بیان اینکه مداحان در انتقال ارزش‌ها و فرهنگ عاشورا به نسل جوان رسالت سنگینی بر عهده دارند، گفت: باید روح محرم و عاشورا در جامعه تقویت شود.

مختاری تصریح کرد: تقویت روح عاشورا و محرم به معنای تقویت ایثار، فداکاری، شجاعت، از خودگذشتگی، مبارزه با ظلم و ستم و حمایت از مظلوم است؛ اینها ارزش‌هایی که دشمن به دنبال محو آنهاست.

عضویت بیش از 130 مداح در بسیج مداحان شاهرود

مسئول کانون بسیج مداحان شاهرود نیز در این همایش بزرگ با بیان اینکه بیش از 130 نفر در این کانون عضو هستند و دارای پرونده کارگزینی هستند.

علی‌اکبر نظری بیان داشت: کانون بسیج مداحان شاهرود با توجه به رسالت بسیج در حفظ ارزش‌های متعالی انقلاب و اسلام، کار خود را در جهت جذب مداحان در بسیج و استفاده مناسب این قشر مهم در برنامه‌ها از سال 89 آغاز کرد و مداحان بسیجی در مراسمات مختلف همکاری فعالی دارند.

برگزاری سلسله همایش‌های سبک‌شناسی مداحی و اشعار

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم سلسله همایش‌هایی را تحت عنوان سبک‌شناسی مداحی و اشعار برگزار کنیم، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده تلاش بر این است تا مداحان بسیجی امسال به روستاهایی که مداح ندارند، اعزام شوند.

مسئول کانون بسیج مداحان شاهرود با اشاره به اعزام مداحان به همراه کاروان های راهیان نور گفت: هم اکنون سه مداح با نخستین کاروان راهیان نور شاهرود به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

نظری در خاتمه به برنامه‌های کانون بسیج مداحان در محرم امسال نیز اشاره داشت و افزود: اعزام مداحان به روستاها، همایش نونهالان و نوجوانان حسینی، برگزاری هیئت‌های سینه‌زنی در سطح شهر و اجتماع بزرگ هیئت‌های مذهبی بسیج در روز جمعه بیت و ششم آبان ماه جاری بر مهمترین برنامه‌های بسیج مداحان در ماه محرم است که اجرا می‌شود.