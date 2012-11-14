به گزارش خبرگزاری مهر، رسول جعفریان، رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی درباره هفته کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی در خانواده‌ها گفت: به جز تاثیراتی که برنامه‌هایی نظیر هفته کتاب بر روی جامعه دارد، باور دارم که باید از صحبت‌های شعاری رایج حذر کرد. در این ارتباط مردم باید حس کنند که کتاب خواندن بر زندگی شان تاثیر دارد و اگر روزی این حس در آنها ایجاد شد، خودشان به دنبال مطالعه می‌روند.

وی با اشاره به اینکه کمتر اتفاق می‌افتد که به صرف تبلیغ، موضوعی اساسی برای مردم تفهیم شود، افزود: کتاب مثل نان شب نیست که تهیه آن واجب باشد، اما به نظر من کتاب باید جایگاه خودش را به عنوان نان شب در دل مردم باز کند.

جعفریان با اشاره به برخی اتفاقات خوب در هفته کتاب از جمله بهبود وضعیت و تجهیز کتابخانه‌ها، تاکید کرد: مهمتر از خانواده که بستر ترویج کتابخوانی در بین کودکان، نوجوانان و جوانان است، کتابخانه‌های ما هستند. به دلیل بالا بودن هزینه‌های مردم، بهتر است که کتابخانه‌های بیشتری ساخته شود و کتابخانه‌های محلات آباد شوند و مسئولان آنها با خوشرویی با مردم برخورد کنند. اگر این اتفاق بیفتد دیگر لازم نیست که هر خانواده‌ای به صورت سرانه بخواهد هزینه‌ای را بابت خرید کتاب قرار دهد.

رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی به ارتباط مستقیم تعداد کتابخانه‌ها و تیراژ کتاب اشاره کرد و توضیح داد: کتابخانه باید برای همه سنین محیط و فضایی اختصاصی داشته باشد. از کودک‌ زیر پنج سال گرفته تا افراد مسن. این مورد نیاز به فضا، محیط و سرمایه‌گذاری خاص دارد که البته همه آنها را نباید از دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار داشت، بلکه بسیاری از آنها را مردم باید انجام دهند. ما باید در سطحی پیشرفته، پدیده کتابخانه عمومی را ایجاد کنیم، به همین دلیل امیدواریم همان طور که شهرداری هم اکنون کلنگ 85 مسجد را زده است، درصدد ساخت کتابخانه عمومی نیز برآید.

جعفریان افزود: بنابراین اگر دو الی سه هزار کتابخانه‌ عمومی داشته باشیم، تیراژ کتاب‌ها بالا می‌رود و بازار نشر رونق پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاری در کتاب سرمایه‌گذاری در سدسازی است، ما باید برای پنجاه سال دیگر فکر کنیم و اگر نسلی کتابخوان تربیت کنیم، صد سال دیگر بهترین زندگی را داریم.

بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» از 20 تا 27 آبان‌ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.