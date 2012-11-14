به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز بیگی حبیب آبادی، شاعر و مدیر انتشارات فصل پنجم درباره جایگاه هفته کتاب و تاثیر آن در کتابخوانی گفت: میزان تاثیرگذاری هفته کتاب بر روند کتابخوانی مردم بستگی به برنامه ریزی و برنامه‌های اجرایی در این هفته دارد. شیوه معمول آشنایی مردم در این هفته بسیار مهم است که از آن جمله می توان به برپایی نمایشگاه‌های کتاب در سطح شهر، اعمال تخفیف برای خرید کتاب و همچنین حمایت از ناشران اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: هر گونه تلاش در حوزه کتاب انجام شود اعم از برگزاری نمایشگاه های کتاب، برپایی جایزه‌های ادبی، هفته کتاب و سایر فعالیت‌های ادبی که توسط موسسات خصوصی و دولتی صورت می‌گیرد، در زمینه رشد کتابخوانی و مطالعه موثر است و جاذبه های لازم برای جلب مخاطب و حمایت از فعالان این عرصه فراهم می شود.

بیگی حبیب آبادی با تاکید بر تاثیرگذاری رسانه ملی در این هفته، گفت: صدا و سیما با تهیه برنامه‌های تبلیغاتی برای اشاعه فرهنگی کتابخوانی به ویژه در هفته کتاب می‌تواند بسیار موثر واقع شود.

وی با بیان اینکه در هفته کتاب باید اتفاقات ویژه‌ای نسبت به بقیه برنامه‌های روتین در سال بیفتد، پیشنهاد داد: تمایز برنامه‌های ویژه هفته کتاب باید در این چند روز محسوس باشد تا هفته کتاب و برنامه های آن، معنای واقعی خودش را پیدا کند.

بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» از 20 تا 27 آبان‌ماه امسال در سراسر کشور برگزار می‌شود.