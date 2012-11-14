آزمایشگاه مرجع سل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رتبه برترکنترل کیفی خارجی راکسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی اظهار داشت: آزمایشگاه مرجع منطقه ایی سل دانشگاه یکی از پنج آزمایشگاه مرجع سل کشوری است که در زمینه کشت خلط و آنتی بیو گرام سل از تیرماه جاری فعالیت دارد.

وی گفت: این آزمایشگاه ضمن ارائه خدمات فوق الذکر به هم استانی های گرامی، استان های همجوار را نیز در بر می گیرد.

وی از انجام آزمایشات PCRدر آینده نزدیک در این آزمایشگاه خبر داد و افزود: در حال حاضر در این آزمایشگاه تمامی خدمات تخصصی مربوط به سل شامل انجام اسمیر مستقیم خلط، کشت خلط و آنتی بیوگرام سل ارائه می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: راه اندازی این مرکز ضمن افزایش کیفیت خدمات تشخیصی سل، هم استانی های عزیز را از خدمات تشخیصی تخصصی که قبلا تنها در شهرهای بزرگ مانند تهران و شیراز قابل دسترسی بود، بی نیاز ساخته است.

وی گفت: بیماری سل بدلیل انتشار تنفسی و همجواری استان با دو کشور افغانستان و پاکستان کماکان یک خطر جدی برای سیستان و بلوچستان و به تبع کشور است و همچنان هر فرد مبتلا به سل در صورت عدم درمان قادر است 15 تا 20 نفر را آلوده کند.

وی تاکید کرد، افراد در صورت ابتلا به سرفه بیش از دو هفته در خود یا اطرافیان مراتب را در نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی پیگیری کنند.