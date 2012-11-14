سفر 3 هزار نفر به ابوموسی، وام 3 میلیونی، مسکن مهر و احیای سازمان تعطیل شده

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اجلاس وحدت و انسجام ملی جوانان ایران اسلامی صبح امروز با حضور رئیس جمهور و اعضای هیات دولت در محل سالن اجلاس سران و با حضور حدود 2 هزار جوان برگزار شد.

پس از سخنرانی رئیس جمهور در این مراسم، احمدی نژاد ریاست جلسه هیات دولت را برعهده گرفت و دستوراتی برای حل مشکلات جوانان و بخصوص نخبگان جوان به وزیران و مسئولان اجرایی داد.

به گزارش مهر، این دستورات براساس پیشنهادات و مطالباتی بود که در این اجلاس از سوی نماینده جوانان در پشت تریبون مطرح شد.

رئیس جمهور به عنوان اولین مورد خواستار تصویب قانونی برای مشارکت جوانان در فرایندهای مدیریتی و مشارکتی امور مرتبط با جوانان شد و نظر هیات دولت را هم در این زمینه خواست که اعضای کابینه حاضر در این اجلاس با این مورد موافقت کردند.

رئیس جمهور مورد بعدی را که از بین مطالبات جوانان انتخاب کرده بود، «تخصیص بودجه جاری فرهنگی مرتبط به فعالیت جوانان در استان‌ها» عنوان کرد و درباره آن گفت: با اینکه بودجه تحت فشار است، اما باید رقم خوبی در اولین جلسه دولت به این مورد اختصاص داده شود. احمدی نژاد از رحیمی خواست تا موضوع را پیگیری کند.

مورد دیگر اشاره احمدی نژاد به درخواست احیای سازمان ملی جوانان بود که به رحیمی دستور داد لایحه آن تهیه و به مجلس ارسال شود.

احمدی نژاد همچنین در خصوص مشارکت جوانان در طرح های مهر ماندگار نیز، از معاون اول خود درخواست کرد تا به محرابیان وزیر سابق صنایع و معادن ماموریت دهد که در تمام پروژه های طرح مهر ماندگار از جوانان نخبه آن منطقه استفاده شود.

مورد دیگر تخصیص بودجه برای حمایت از پژوهش های نخبگان استانی بود که رئیس جمهور خطاب به نسرین سلطان خواه، معاون علمی رئیس جمهور خواست تا امسال رقم بیشتری برای پژوهش های نخبگان استانی در نظر بگیرد.

وی خطاب به سلطان خواه گفت: در این زمینه هر قدر شما بودجه گذاشتید ما هم مقداری به آن اضافه می کنیم.

به گزارش مهر، درخواست جوانان حاضر در این اجلاس برای رفع موانع اجرای مصوبه دولت در جذب جوانان نخبه در دستگاه های اجرایی بود که رئیس جمهور در این خصوص خاطر نشان کرد: ما مصوبه و آئین نامه این قانون را داریم و از هم اکنون به استانداران ماموریت می‌دهیم و زمان می گذاریم که آن را اجرایی کنند.

وی ادامه داد: امروز 24 آبان است و روزی است که علامه طباطبایی از دنیا رفته است، از استانداران می خواهیم اول بهمن ماه قبل از ورود به دهه فجر سهمیه و از ظرفیتی که برای جذب نخبگان به آنها داده شده، استفاده کنند و اخبار و گزارش آن را به دولت ارسال کنند.

موضوع دیگر که از مطالبات جوانان حاضر در این اجلاس بود، پیگیری رفع موانع استخدام کشوری بود که در این باره نیز نسرین سلطان خواه معاون رئیس جمهور اضافه کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد که استخدام بدون آزمون عمومی ممنوع است این در حالی است که در قانون استخدامی قبل، اجازه جذب نیروی انسانی نخبه بدون آزمون داده شده بود.

سلطان خواه گفت: برای اینکه مصوبه دولت در جذب نخبگان بتواند کارایی داشته باشد لازم است که دولت تقاضا کند این بند از قانون خدمات کشوری که جذب و استخدام را منوط به گذراندن آزمون عمومی می کند، درباره نخبگان استثنا قائل شود.

در ادامه بداغی، معاون امور حقوقی رئیس جمهور نیز در این خصوص گفت:» جذب نخبگان در دستاگاههای اجرایی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 85 است، اما با تصویب قانون خدمات کشوری در سال 87 با مشکل در جذب نخبگان مواجه شدیم

وی به رئیس جمهور پیشنهاد کرد: از آنجا که سابقه این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است، بهتر است که رئیس جمهور در اولین جلسه شورا موضوع را مطرح کند.

احمدی نژاد نیز با تاکید بر اینکه موضوع را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهد کرد، خطاب به استانداران افزود: واقعا مشکل قانونی نداریم شما در بین نخبگان برای استخدام آزمون برگزار کنید و لازم نیست که این آزمون عمومی برگزار شود. قانون این اجازه را داده است.

رئیس جمهور با لحن شوخی ادامه داد: اگر در این باره ایراد قانونی گرفتند، من کنار باقی سوالات، این سوال را هم جواب می دهم!

در این مراسم برخی از جوانان نسبت به عدم پرداخت وام ازدواج و یا تاخیر در پرداخت آن انتقاداتی را مطرح کردند که رئیس جمهور در این باره اضافه کرد: آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی در این جلسه حضور ندارند، اما پیگیری می کنیم که یکشنبه که در جلسه هیات دولت حضور دارند کم و کاستی ها در خصوص وام برطرف شود و وام ازدواج را زودتر پرداخت کنند و به هر فرد تا 3 میلیون وام داده شود.

احمدی نژاد همچنین نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را مورد خطاب قرار داد و افزود: آقای نیکزاد در عرض 6 ماه تا یکسال به جوانانی که ازدواج کرده اند، یک مسکن مهر تقدیم کنند.

یکی از مطالبات مطرح از سوی نماینده جوانان احداث پارک علم و فناوری در استان ها بود که احمدی‌نژاد از کامران دانشجو وزیر علوم و سلطان خواه معاون علمی خود درخواست کرد بررسی هایی داشته باشند و در هر استان که پارک علم و فناوری ندارد، این پارک احداث شود و در استان هایی که پارک علم و فناوری آنها فعال نیست، اقداماتی برای فعال شدن این پارک ها صورت گیرد.

به گزارش مهر، جوانی که به نمایندگی از جوانان حاضر در سالن طوماری از درخواست ها و مطالبات را فهرست‌وار قرائت کرد، پیشنهاد سفر جوانان حاضر در اجلاس به جزایر سه گانه را نیز مطرح کرد که احمدی نژاد در این باره گفت: هماهنگی شود همه کسانیکه در سالن هستند تا سقف 3 هزار نفر برنامه‌ریزی شود و توری برای سفر به جزایر زیبای خلیج فارس برگزار گردد، البته احتمال سفر به کیش هم است.

وی ادامه داد: یک تور هم برای بازدید از 4-5 پروژه بزرگ کشور مثل عسلویه و فولاد مبارکه برگزار شود و جوانان ایده های خود را برای چگونگی ساختن ایران عزیز ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس وحدت و انسجام ملی جوانان ایران اسلامی ساعت 8:30 دقیقه صبح با حضور احمدی نژاد، رئیس جمهور و اعضای هیات دولت برگزار و ساعت 11:30 با بررسی برخی از خواسته ها و مطالبات جوانان و دستور رئیس جمهور برای اجرایی شدن آنها به پایان رسید.