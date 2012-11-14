به گزارش خبرنگار مهر، این اجلاس صبح چهارشنبه با شعار "وحدت ملی و نشاط اسلامی در سایه ولایت" با حضور دانشجویان فعال در تشکلهای دانشجویی در مشهد برگزار شد.

بر پایه این خبر تا 26 آبان ماه سال جاری با حضور فعالان تشکلهای دانشجویی و با برگزاری کارگاههای آموزشی به مدت سه روز ادامه دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد دانشجو و امام جمعه مشهد، آیت الله علم ‌الهدی در مراسم افتتاحیه سخنرانی کرد و قرار است بعدازظهر امروز در جلسه ای غیر رسمی با دانشجویان دیدار صمیمی داشته باشد.

نماینده ولی فقیه، حجت‌ الاسلام محمدیان در دانشگاه و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌ الاسلام پورمحمدی نیز در دومین روز این اجلاس سخنرانی خواهند کرد.

گفتنی است، مراسم افتتاحیه نخستین اجلاس سراسری جنبش های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور در سالن همایش‌های دانشگاه علوم رضوی برگزار شد.