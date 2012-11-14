به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، شهباز حسن پور نماینده سیرجان در جلسه امروز چهارشنبه مجلس در تذکری در واکنش به اظهارات نماینده دولت مبنی بر اینکه دولت هیچ بودجه‌‌‌ای برای پرداخت به حوزه سلامت ندارد، گفت: چه کاری امروز برای مردم و مملکت مهمتر از بهداشت و سلامت مردم است.

وی تصریح کرد: چه بحثی مهمتر از اجرای قانون است و مجلس در قانون هدفمندی مقرر کرد 3 هزار میلیارد به وزرات بهداشت و درمان اختصاص یابد.

نماینده سیرجان با بیان اینکه احترام زیادی برای نماینده دولت قائل هستم، گفت: چرا دولت آنچه را که در قانون آمده است انجام نداده است در حالی که پرداخت 3هزار میلیارد به حوزه سلامت مربوط به بودجه سال 90 است.

وی با اشاره به این که یکی از معضلات اصلی و اساسی مردم درمان عزیزانشان است، گفت:‌ خیلی از بیمارستان‌های دولتی پاسخگوی مردم نیستند به ویژه اینکه اگر متوجه شوند شخص بیمار وضعیت مالی خوبی ندارد.

حسن پور اظهار داشت: روزانه افراد بسیاری به دفتر ما مراجعه می کند که هزینه های مربوط به درمان نزدیکان و عزیزانشان را ندارند.

وی همچنین افزود: ‌مطالبات پرستاران و پزشکانی که در مناطق محروم خدمت می کنند تا کنون پرداخت نشده است و در سفری که با وزیر بهداشت و درمان به برخی از شهرستان‌های کرمان داشتیم وی متوجه شد که 17 ماه است مطالبات برخی پرستاران و پزشکان در آنجا پرداخت نشده و از این امر متاثر شد.

نماینده سیرجان با اشاره به اینکه تجهیزات پزشکی در بدترین وضعیت برای گرفتن ارز هستند، گفت: ما باید اولویت ارز را برای تجهیزات پزشکی قرار دهیم و البته توصیه من به وزارت بهداشت و درمان استفاده بهینه از امکانات موجود است چرا که ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم.