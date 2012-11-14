پتروشیمی خراسان موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت انرژی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ام البنین عرب افزود: این مجتمع به عنوان اولین شرکت پتروشیمی کشور، موفق شد سیستم مدیریت انرژی را بر اساس استاندارد ISO 50001:2011 استمراربخشیده و گواهینامه این سیستم را دریافت کند.

وی افزود: این موفقیت پس از ممیزی خارجی انجام شده در 21 آبانماه سال جاری توسط شرکت توف نورد، برای پتروشیمی خراسان محقق شد.

عرب تصریح کرد: پتروشیمی خراسان نخستین شرکتی است که سیستم مدیریت انرژی در سطوح فرآیندی، سیستمی و تجهیزات در واحدهای آمونیاک، اوره، ملامین، نیروگاه و واحدهای تصفیه آب را پیاده سازی کرده است.

وی گفت: با صرف زمانی قریب دوسال و با همکاری بیش از50 نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت موفق به اخذ این گواهینامه شده ایم.

مدیر واحد انرژی پتروشیمی خراسان افزود: پیاده سازی سیستم انرژی به عنوان یک اقدام بزرگ و فنی با حمایت راهبردی مدیریت و در سایه همدلی و همراهی تمامی کارشناسان و سرپرستان واحدهای این شرکت صورت گرفته است.

به گفته و ی شرکت پتروشیمی خراسان اجرای سیستم پایش لحظه ای شاخص های انرژی، تجهیزات و واحدها را نیز در پرونده انرژی خود دارد.