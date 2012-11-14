11 هزار دانشجو در دانشگاه کردستان تحصیل می کنند/ تدریس 120 رشته

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر مهر، قربانعلی صادقی ظهر چهارشنبه در نشست مدیران آموزشی دانشگاه های منطقه دو کشور که به میزبانی دانشگاه کردستان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه کردستان در 45 گروه آموزشی و در 43 رشته مقطع کارشناسی، 56 رشته مقطع کارشناسی ارشد و 21 رشته مقطع دکترا در حال تحصیل هستند.

وی استفاده از ظرفیت نیروهای جوان در هیئت علمی این دانشگاه را یکی از شاخصه های دانشگاه کردستان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 290 نفر عضور هیئت علمی دانشگاه کردستان هستند که میانیگن سنی آنان 39 سال است.

معاون آموزشی دانشگاه کردستان ادامه داد: خوشبختانه دانشگاه کردستان در زمینه کیفیت آموزشی طی چند سال اخیر موفق عمل کرده و 860 نفر از دانشجویان این دانشگاه سال گذشته در کارشناسی ارشد پذیرفته شده اند.

صادقی یادآور شد: در حوزه آزمون کارشناسی ارشد سال 90 دانشجویان دانشگاه کردستان سه رتبه اول، 19 رتبه زیر 10 و 119 رتبه زیر 50 را به خود اختصاص دادند.

وی بیان کرد: در المپیادهای علمی نیز دانشگاه کردستان توانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد و در المپیاد علوم تربیتی کشور رتبه های اول و سوم و در رشته برق گرایش قدرت رتبه دوم را از آن خود کند.

ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی کردستان ضروری است

معاون آموزشی دانشگاه کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فعالیت های آموزشی و پژوهشی از نظر کمی در سطح بالایی قرار دارد و تنها در بعد کیفیت باید تقویت شوند.

صادقی افزود: برنامه ریزی مناسبی برای ارتقای سطح کیفیت فعالیت های پژوهشی و آموزشی در دانشگاه صورت گرفته است و ارتقای کیفیت این فعالیت ها یک ضرورت است.

وی اظهار داشت: توسعه مرکز فعالیت های شورای آموزش و نظارت و همچنین ارزیابی با موضوع راه های ارتقای کیفیت آموزشی و تشکیل کمیته برنامه ریزی آموزشی از مهمترین برنامه های سال جاری برای ارتقای سطح کیفیت آموزش ها است.

نشست مدیران آموزشی دانشگاه های منطقه دو کشور با حضور معاون آموزشی دانشگاه رازی و مدیران آموزشی دانشگاه های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کرمانشاه، ایلام، کردستان، همدان، زنجان، قزوین و لرستان به میزبانی دانشگاه کردستان در سنندج برگزار شد.