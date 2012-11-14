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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

مدیریت باید برای خدمت گذاری به مردم باشد/معرفی مدیر استاندارد استان مرکزی

مدیریت باید برای خدمت گذاری به مردم باشد/معرفی مدیر استاندارد استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مرکزی مدیریت را فرصتی برای خدمت گذاری دانست و گفت: مدیریت باید برای خدمت گذاری به مردم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آقا صادقی صبح روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از واحدهای نومنه و تودیع و معارفه سازمان استاندارد افزود: مدیران با تجربه تحولات اساسی در حوزه کشور داشته اند و به جاست از اندوخته این مدیران برای پیشبرد اهداف نظام استفاده شود.

وی ادامه داد: این مدیران می توانند راهکارهای مدیریتی را در مواقع حساس در اختیار مدیران جدید و کم تجربه قرار دهند.

آقاصادقی با اشاره به اینکه استان مرکزی با وجود بیش از سه هزار واحد صنعتی اهمیت کار در حوزه استاندارد و مدیریت کیفیت واحدها را بیشتر می کند تصریح کرد: در حال حاضر پس از سالها تعیین استانداردها باید به سمت ارتقاء کیفیت بخشی به استانداردهای موجود حرکت کنیم.

گفتنی است در این مراسم از احمد ذاکری مدیر کل پیشین تقدیر و آقای سید سعید میرنظامی مدنی به عنوان مدیرکل استاندارد استان مرکزی معرفی شد.

کد مطلب 1743717

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