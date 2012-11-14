یک میلیارد و 150 میلیون ریال زکات از شهرستان سرپل ذهاب جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزا مراد پیرو در جلسه زکات شهرستان گفت: سال گذشته بالغ بر 130 میلیون تومان زکات جمع آوری شد و این رقم در نیمه نخست سال جاری به یک میلیارد و 150 میلیون ریال رسید.

وی افزود: برای همگانی کردن زکات باید با تلاش و جدیت برنامه ریزی شود و با استفاد از جلسات مختلف در ستاد و مساجد شهر و روستا در این مسیر حرکت کنیم.

پیرو ادامه داد: اعضای ستاد زکات شهرستان با تشکیل جلسات اهداف و برنامه های آینده این ستاد را مورد بررسی قرار می دهند.

در ادامه این نشست امام جمعه سرپل ذهاب گفت: زکات از مهمترین کارهاست و به عنوان پشتوانه مالی برنامه های اجتماعی در اصلاح ساختار جامعه و تطهیر زندگی، تزکیه نفوس و تالیف قلوب مردم نقش بسزایی دارد.

حجت الاسلام مجید صفدری تصریح کرد: زکات از نظر شرع، بعنوان یکی از فروع دین، بیرون کردن اندازه معینی از مال، که به حد نصاب رسیده باشد و دادن آن به مستحقان و بدین نام نامیدن به امید برکت یافتن و یا برای پاکیزه کردن نفس یا نمو دادن به خیرات و برکات است.

صفدری با اشاره به جایگاه رفیع پرداخت زکات و هم ردیف بودن آن با اقامه فریضه نماز، ترویج آن در میان مردم را باعث رونق و شکوفایی در همه بخش های جامعه بویژه بعد اقتصادی دانست و اظهار داشت: به موازات آیات قرآن کریم، نقش پر رنگ پرداخت زکات را می توان در احادیث و روایات ائمه معصومین نظاره کرد که همواره این فریضه را در راس وظایف یک مسلمان واقعی برشمرده اند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و دبیـر ستاد زکات شهرستان سرپل ذهاب هم در این جلسه گفت: در بحث فرهنگ سازی زکات اقدامات خوبی انجام شده است

جبار پرنو افزود: عمده زکات جمع آوری شده مربوط به زکات حقیقی (واجب) بوده و از کل مبالغ جمـع آوری شده زکات در سال گذشته، 90 درصد به پروژه های عمرانی همان مناطق تخصیص یافته و بخشی نیز میان محرومین تقسیم شده است.

