مصرف آب در 21 روستای شهرستان سقز 9 درصد کاهش یافت

صدیق محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور تحقق شعار وزارت نیرو در خصوص کاهش هزینه و افزایش بهره وری از شهریور ماه امسال تا اوایل ماه جاری اقدام به پیمایش و کنترل کنتورهای خانگی 21 روستا شده است.

وی بیان کرد: با این اقدام 30 انشعاب غیرمجاز، 76 انشعاب پشت کنتور و 15 انشعاب دیگرکه کنتورها را بر عکس کرده بودند، شناسایی شدند.

مدیر امور آبفار شهرستان سقز از نصب 43 انشعاب جدید آب به منظور رفع مشکلات مشترکان روستاهای این شهرستان در مهر ماه امسال خبرداد و افزود: در این مدت 65 مورد رفع شکستگی لوله، شبکه و خط در سایزهای مختلف با توجه به مراجعات شورا و آبداران روستاهای تحت پوشش انجام گرفته است.

وی در پایان یادآور شد: در مدت یاد شده 50 دستگاه کنتور آب آشامیدنی خانگی تعویض و همچنین 60 مورد فرم نظر سنجی ارباب رجوع نیز توزیع شده است.