حضوری به مانند دفاع مقدس را در عرصه اقتصادی نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرندی مقدم صبح روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه و تودیع و معارفه مدیرکل استاندارد استان مرکزی با تاکید بر تولید داخلی در شرایط تحریمها افزود: کسانیکه در عرصه تولید کار می کنند جهادگرند و یکی از مهمترین وظایف ما خدمت به تولیدکنندگان است تا با تعیین استانداردهای کالاها اقتصاد جامعه پویا شود.

وی با تاکید بر اینکه شرایط حساس تحریم با حضور مردم مدیریت می شود اظهارداشت: همانطورکه مردم ایران درزمان جنگ و تحریم از سوی استکبار جهانی سربلند بیرون آمدند در این شرایط نیز مردم سربلند بیرون خواهند آمد.

مرندی مقدم اضافه کرد: در آن زمان ازکوچکترین وسایل از جمله سیم خاردار و لباس غواصی محروم بودیم که این تحریمها باعث شد اکنون به کشور قدرتمند در ابعاد مختلف تبدیل شوم.

وی با تاکید بر اینکه تحریمها نمی تواند مردم را از ادامه مسیر متوقف کند اظهارداشت: مسئولین نیز می توانند با توجه به اینکه مردم در کنار آنها قرار دارند با تدبیر و مدیریت تهدیدها تحریم را به فرصت تبدیل کنند.

با اطاعت از ولایت فقیه به نتایج خوبی خواهیم رسید

مشاور عالی موسسه استاندارد با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس با عمل به فرمایشات امام از تحریمها و کارشکنی های غرب عبور کردیم اظهارداشت: در حال حاضر نیز با اطاعت از ولایت فقیه به نتایج خوبی خواهیم رسید.

وی با اشاره به اینکه در طول پنج سال گذشته رهبرمعظم انقلاب به اقتصاد کشور توجه داشته و این سالها را به نامهای اقتصادی نامگذاری کرده تصریح کرد: لازم است ما نیز این به این موضوع توجه خاصی داشته باشیم و همه در مسیر تولید پویای اقتصادی گام برداریم.

مرندی مقدم خاطر نشان کرد: آمریکا با تحریم به نتیجه نمی رسد چراکه الان در صدد است به موضوع تحریم ها زودتر خاتمه دهند تا ما به راهکارهایی برای این عبور از این عرصه نایل نشویم.

در این مراسم از 10 واحد صنعتی برتر ملی و استانی در حوزه رعایت استانداردها تجلیل شد.