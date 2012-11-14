مردم بیش از 80 درصد هزینه درمان خود را می پردازند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در جلسه امروز چهارشنبه مجلس در ادامه تذکرات نمایندگان در خصوص عدم پرداخت بودجه از سوی دولت به وزارت بهداشت و درمان و حوزه سلامت گفت: قرار بود 3 هزار میلیارد ناشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت و درمان داده شود که 2 هزار و 200 میلیارد آن پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه هفت ماه از سال 91 گذشته و ما مقرر کرده بودیم که شش هزار میلیارد از محل هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت در راستای برنامه پنج ساله پنجم توسعه داده شود، گفت: تا امروز ریالی از این شش هزار میلیارد پرداخت نشده است.

لاهوتی تصریح کرد: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در گزارش این کمیسیون اظهار داشت که مردم در حدود 80 درصد از جیب خود برای سلامت خود هزینه می‌کنند در حالی که من می خواهم بگویم این مقدار بیش از 80 درصد است.

وی خطاب به رئیس جمهور و نماینده دولت گفت: برای حل این مشکل تدبیری بیاندیشید.