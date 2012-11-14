الزام دانشگاههای علوم پزشکی برای اختصاص یک درصد کل اعتبارات به پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امین لو امروز در نشست معاونان تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: البته دانشگاهها مجاز هستند این میزان را تا 2 درصد هم افزایش دهند.

وی گفت: در هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی به این باور رسیده ایم که مسیر ترقی کشور از این مرحله به بعد در گرو تبدیل علم به فناوری است و از همین رو با اصلاح ساختار دانشگاهها، دفتر فناوری برای همه دانشگاهها در نظر گرفته شد.

امین لو خاطرنشان کرد: بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بیش از 3 هزار میلیارد تومان برای امر پژوهش است که این بودجه باید در رقابت میان دانشگاهها با طرح های برتر جذب شود.

وی یادآور شد: دانشگاه ها در استان های خودشان باید منابع را بشناسند و با همکاری بخش های صنعتی آن را جذب کنند.

دبیر مجامع هیئت های امنای وزارت بهداشت با اشاره به تکلیف هر دانشگاه علوم پزشکی برای داشتن یک مرکز رشد گفت: هم اکنون بیش از 30 دانشگاه این مراکز رشد را تاسیس کرده اند اما هنوز برخی از دانشگاهها نتوانسته اند اقدام کنند که باید زودتر به نتیجه برسد.

وی با اشاره به الزام ایجاد 7 هزار شرکت دانش بنیان در دانشگاههای علوم پزشکی در پروسه زمانی 15 ساله گفت: بر اساس نقشه توسعه علمی، سهم هر دانشگاه در تاسیس این شرکت ها مشخص شده است و این شرکت ها می توانند از 100 درصد خصوصی تا وجود 49 درصد سهم هر دانشگاه در آن تاسیس شوند.