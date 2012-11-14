فرهنگ اصیل ایرانی مورد هدف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نکو شب گذشته در مراسم آغاز به کار انجمن ادبی شعر ولایت در شهرستان بهارستان اظهار داشت: در حال حاضر اصحاب فرهنگ مسئولیت بسیار سنگینی را بر عهده دارند و باید تلاش داشته باشند که در این عرصه نیز با دشمن مقابله کنند.

وی افزود: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، دشمن از لحاظ رسانه از ما قویتر و در بخش اعتقادات و ایمان بسیار ضعیف است.

نکو از شروع فعالیت انجمن ادبی شهرستان بهارستان اظهار خرسندی کرد و گفت: از اینکه چنین انجمن مهمی در راستای ترویج فرهنگ ولایی و انقلابی با همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مسئولیت استاد غلامرضا پروینی آغاز به کار کرده، نوید درخشانی را می توان برای شعرا و اهالی فرهنگ پیش بینی کرد.

دراین مراسم همچنین غلامرضا پروینی ضمن قدردانی از مسئولین شهرستان بهارستان گفت: خوشبختانه در شهرستانی زندگی می کنیم که دارای فرهنگ بسیار غنی فرهنگی است که به تبع آن مسئولان پر تلاشی برای مردم قدرشناس در حال خدمت هستند.

مسئول انجمن ادبی شعرولایت افزود: انجمن ادبی شهر ولایت بایددر این مقطع حساس مسئولانه قدم بردارد چون امروز یک کلمه غلط می تواند تبعات ناخوشایندی برای افکار عمومی شهرستان در پی داشته باشد.

وی همچنین از اهم تلاشهای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستان به دلیل اهتمام ویژه در خصوص انجمن ها به ویژه انجمن شعر و ادب قدردانی کرد.

در این مراسم تعدادی از شعرا به اشعاری در وصف جایگاه رفیع ولایت و عاشورا غزل سرایی کردند که مورد توجه حاضرین در این جلسه واقع شد.