همایش بزرگ روحانیون شهرستان بهارستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان و دیگر مسئولین شهری و شهرستان حضور داشتند، امام جمعه بخش بوستان ضمن قدردانی از حضور مسئولان و روحانیون در این همایش اظهار داشت: با هدف ترویج هرچه بهتر فرهنگ عاشورایی در ماه محرم به ویژه در ایام عزاداری مقرر شد که این همایش برگزار شود.

حجت الاسلام احمد محسن زاده، نقش روحانیون را در عزای حسینی مهم برشمرد و عنوان کرد: روحانیون باید از افرادی که ناخواسته با برخی القاب، خرافاتی را بین عزاداران حسینی مطرح ترویج می کنند، روشنگری کنند.

خطیب جمعه بخش بوستان اضافه کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که برخی افراد با خرافه گویی های مختلف در تلاش هستند تا به اعتقادات مسلمانان صدمه بزنند و این امر باعث سواستفاده دشمنان از دین مبین اسلام می شود.

وی خطاب به روحانیون گفت: شما امروز وظیفه بسیار خطیری بر دوش دارید و باید در صحنه به صورت آگاهانه حضور داشته باشید و اجازه ندهید برخی خرافات افراد نادان ضربه به اسلام ناب محمدی بزنند.

محسن زاده در پایان به ابعاد شخصیتی حضرت امام حسین(ع) پرداخت و از تمامی عزادارن حسینی به ویژه مداحان خواست که با مطالعه دقیق از ابعاد شخصیتی حضرت سیدالشهدا(ع) مدیحه سرایی کنند.