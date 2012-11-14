1640 طرح اشتغال کمیته امداد در استان یزد اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زارع میرک آباد اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها بیش از 91 میلیارد و 176 میلیون ریال هزینه شده است.

وی بیان داشت: این طرح ها در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی و باغداری، دامپروری، شیلات، صنایع دستی، فعالیت های صنعتی و معدنی، خدمات و ... اجرایی شده است.

4 هزار نفر در یزد مشمول طرح نظام جامع آموزش خانواده هستند

مدیرکل کمیته امداد استان یزد گفت: هم اکنون چهار هزار نفر در استان یزد مشمول طرح نظام جامع آموزش خانواده هستند.

محمد اکبری در همایش روز خانواده اظهار داشت: طرح نظام جامع آموزش خانواده از سال 89 در کمیته امداد اجرایی شد و تاکنون در استان یزد چهار هزار نفر از خدمات این طرح بهره مند شده اند.

وی افزود: بر اساس این طرح، خانواده های دارای آسیب های اجتماعی، شناسایی و توسط کارشناسان مربوطه خدمات آموزشی و مشاوره ای به آنها رائه می شود.

اکبری اظهار داشت: برای اجرای این طرح در سال جاری بیش از 14 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: خدمات مشاوره این حوزه شامل مسائل اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و بهداشتی است.

مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان استانداری یزد هم در این همایش ضمن تبریک روز ملی خانواده گفت: نهاد خانواده مهمترین نهادی است که باید همواره محکم و استوار باشد.

مریم عبدالحسین زاده افزود: نگاه امروز مسئولان ما باید یک نگاه خانواده محور بوده و همواره خانواده را در تصمیم گیری های خود در نظر داشته باشند.

تجلیل از مادران نمونه زیر پوشش کمیته امداد استان یزد

همزمان با روز ملی خانواده، از بانوان و مادران نمونه زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد تجلیل شد.

این همایش با محوریت توانمندسازی خانواده های زیر پوشش در گرو نیل به معنویات برگزار شد.

در این همایش که با حضور 300 نفر از مددجویان برگزار شد، از شش نفر از بانوان سرپرست خانوار که در زمینه های خودکفایی، اشتغال و فرهنگی به توانمندی رسیده اند، تجلیل و از زحمات آنان قدردانی شد.

غلامرضا مشعلچی، مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان یزد در این مراسم با بیان اینکه هم اکنون در پنج مدرسه خانواده به مددجویان خدمات فرهنگی ارائه می شود، افزود: در شش ماهه نخست امسال 737 خانوار از آموزش های طرح نظام آموزشی بهره مند شدند.