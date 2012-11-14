طرح "بصیرت عاشورایی" در 21 بقعه استان کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن سلیمانی در نشست مطبوعاتی که پیش از ظهر چهارشنبه در محل اداره اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: باید تلاش کنیم در عزاداری هایمان مردم بصیرت و معرفت های لازم را از قیام امام حسین درک کنند.

وی ضمن اشاره به این موضوع که بروز اعمالی مانند قمه زنی، بلند کردن علم و کتل از جمله اعمال خرافی است که وارد فرهنگ عزاداریمان شده است، تصریح کرد: در ایام دهه محرم و صفر از ورود علم و کتل به محل بقاع متبرکه امام زادگان جلوگیری می شود.

وی آموزش مداحان و جلوگیری از بروز خرافات در عزاداری های حسینی را لازم دانست.

سلیمانی گفت: در ایام محرم و صفر 125 مبلغ به بقاع متبرکه و روستاهای محروم استان اعزام می شوند.

وی افزود: در کرمانشاه امام زادگان ابراهیم، سیده فاطمه، قاسم، سید صالح، مسجد صاحب الزمان، مجتمع های آل آقا و حاج محمد تقی اصفهانی مجری این طرح هستند.

وی تصریح کرد: طرح بصیرت عاشورایی در شهرستان های هرسین شامل بقعه های امام زاده باقر، مهدی و در کنگاور بقعه های امام زادگان ولی الدین، گودین، خلیل گروسی ، سید جمال الدین فش اجرا خواهد شد.

وی بیان داشت: درشهرستان سنقرنیز بقاع متبرکه امام زادگان احمد،هادی، جهان آرا خاتون و محمود متولی طرح بصیرت عاشورایی می شوند.

سلیمانی شهرستان های اسلام آباد غرب را شامل بقاع قاضی الکیا و علی اکبرو در سرپل ذهاب را شامل امام زاده احمدبن اسحاق دانست.

وی همچنین برپایی خیمه های معرفت را یکی دیگر از برنامه های اداره اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه عنوان کرد: در بقاع متبرکه امام زادگان ابراهیم شهرستان کنگاور، احمد شهرستان سنقر، مهدی شهرستان هرسین، باقر شهرستان بیستون و علی اکبر شهرستان اسلام آباد غرب برشمرد.

وی گفت: آشنا شدن مردم با آثار و برکات وقف، آسیب شناسی عزاداریهای ائمه اطهار، برپایی گفتمان دینی، پاسخگویی به سوالات شرعی مراجعان و مشاوره خانواده، جوانان و نوجوانان را از جمله برنامه های این خیمه های معرفت است.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه همچنین از مراسم روز سوم شهادت امام حسین در کرمانشاه خبر داد و ابراز داشت: این مراسم از حرم سیده فاطمه تا مزار شهدای کرمانشاه ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام محسن سلیمانی اظهار داشت: در روزهای نهم و دهم تاسوعا و عاشورای حسینی نماز ظهر به صورت جماعت برگزار خواهد شد.