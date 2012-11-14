تولید 9 هزار مگاوات انرژی از طریق منابع تجدیدشونده

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امروز در اجلاس وزرای کشورهای عضو گروه اسکاپ در تهران گفت: تا پایان سال گذشته 310 سد بزرگ و کوچک با ذخیره 30 میلیارد متر مکعب در کشور احداث شد.

وزیر نیرو اظهار داشت: همچنین در بخش برق نیز تولید ایران تا پایان سال گذشته از مرز 65 هزار مگاوات گذشته است. وی با اعلام تولید انرژی های تجدید شونده در کشور و عبور آن از مرز 9 هزار مگاوات خاطر نشان کرد: هم اکنون صد در صد جامعه شهری کشور و 85 درصد جمعیت روستایی از شبکه عمومی آب شرب برخوردار هستند.

وی ادامه داد: تا پایان سال گذشته 562 شبکه زهکشی در کشور احداث شده است. وزارت نیرو تلاش کرد زمینه حضور مشارکت بخش عمومی و خصوصی در اجرای پروژه ها فراهم شود.

نامجو با اشاره به اصلاح قیمت یارانه های انرژی تصریح کرد: از جمله اقدامات مهم دولت اصلاح قیمت حامل های انرژی بوده است که در این راستا توسعه رقابت و کاهش انحصار در کنار تسهیل فرآیند سرمایه گذاری و کاهش ریسک و تاسیس زیرساخت ها اتفاق افتاده است.

وزیر نیرو افزود: تقویت تجهیزات تولید کنندگان صنعت آب و برق از دیگر اقدامات مهم وزارت نیرو در سالهای اخیر بوده است. با این حال اجلاس اسکاپ فرصتی برای تعامل هر چه بیشتر کشورهای عضو در منطقه آسیا و اقیانوسیه خواهد بود.