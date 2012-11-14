گزارش کمیسیون بهداشت در مورد عدم اجرای برخی بندهای بودجه 91

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص عدم اجرای جزء 3 بند 45 و 47 قانون بودجه سال 1391 کل کشور امروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد که متن این گزارش به شرح زیر است:

در اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر سی درصد هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‌شود.

دولت موظف است اعتبارات مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق‌الذکر هزینه گردد و همچنین وفق جزء 3 بند 45 قانون بودجه سال 91 کل کشور مبلغ شصت هزار میلیارد ریال بدین منظور لحاظ گردیده و در بند 47 قانون بودجه سال 91 نیز تصریح شده است. دولت مجاز به جابجایی اعتبارات موضوع بندهای 44 تا 48 نمی‌باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزا 45-2 و 45-3، 45-4 را به بخش‌های ذیربط تخصیص دهد.

متاسفانه تاکنون علیرغم گذشت حدود هفت ماه از سال بنا بر گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور، دیوان محاسبات کل کشور و وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی این امر محقق نشده است. لذا نظر به اهمیت موضوع و نقش سلامت آحاد جامعه به عنوان محور توسعه پایدار و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص متناسب با تحقق درآمد، پیشنهاد می‌گردد:

1- سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها موظف است بر اساس تکالیف مندرج در بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ظرف یک هفته از تصویب این قانون به میزان 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها متناسب با تحقیق درآمد تا آخر مهر ماه سال 1391 را به حساب خزانه‌داری کل کشور جهت تخصیص اعتبارات بخش سلامت واریز و همچنین تا آخر سال 1391 مابقی مبالغ مورد تعهد را ماهانه متناسب با تحقق درآمد، پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور جهت تخصیص اعتبارات منظور نماید.

2- معاونت برنامه‌ریزی ون ظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مورد تخصیص 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها متناسب با تحقق درآمد تا آخر مهر ماه سال 1391 اقدام نماید همچنین ماهانه تا آخر سال 1391 به میزان تعهد در اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و وفق جزء 3 بند 45 و 47 قانون بودجه سال 91 کل کشور تخصیص‌های موضوع این بند را اعمال نماید.

3- خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم ابلاغ تخصیص‌های موضوع بند 2 این قانون در مهلت مقرر راسا در مورد ابلاغ این تخصیص‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.