تصویب آیین نامه نظام کارشناسی حرفه ای ارشد دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رجبعلی برزویی با اعلام این خبر افزود: به دنبال استقرار نظام آموزش مهارت و فناوری و پس از تصویب نظام مهندسی فناوری ارشد در حوزه های تکنولوژی ، نظام کارشناسی حرفه ای ارشد نیز با هدف توانمند سازی نیروی انسانی و ارتقاء فرایندها و نظامهای پشتیبان ، نهادینه کردن اجرای آموزش عالی در حوزه های مهارتی با محوریت محیط کار و هماهنگ و سازگار کردن ارتقاء شغلی و ارتقاء تحصیلی به منظور ایجاد زمینه های لازم برای بالندگی شغلی در حوزه های شغلی مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر در دانشگاه جامع علمی کاربردی به تصویب رسید.
وی افزود: این دوره مجموعه ای از آموزشهای دانش پایه و مهارتی است که منجر به ایجاد قابلیتها و توانمندیهایی می شود که لازمه دست یافتن به آنها برخورداری از تجربیات و آموزه های نظری، عملی و مهارتی در سطوح پیشرفته، تخصصی و کاربردی است.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد: دانشجو را برای ایفای نقش کارآمد در زمینه های طراحی و توسعه فرآیندها ، مدلها ، الگوها ، نظامهای پشتیبان و پیاده سازی و تجاری سازی محصولات و خدمات، مستندسازی تجارب، روشها و فرآیندها، استانداردسازی روشها و فرآیندها در حوزه های شغلی مرتبط ، بهینه سازی و ارزیابی آنها در حوزه های فرهنگی و هنری ، مدیریت و خدمات اجتماعی آماده می سازد.
وی تصریح کرد: برنامه درسی این دوره مبتنی بر نظام واحدی است ، مجموع واحدهای آن بین 30 تا 32 واحد و طول مدت دوره حداکثر 5/2 سال و مشتمل بر 5 نیمسال تحصیلی است.
دکتر برزویی افزود: با توجه به قابلیتها و توانمندی ها ، دروس به دو مجموعه دروس دانش پایه و مجموع دروس عملی شامل سمینار ، پروژه گروهی ( کلان پروژه ) و پروژه تخصصی ( ریز پروژه ) تقسیم می شوند و دروس عملی بین 18 تا 20 واحد تعریف می شوند.
وی تصریح کرد : در شرایط پذیرش دانشجو و انتخاب ورودی در دوره های کارشناسی حرفه ای ارشد ، علاوه بر ضوابط رایج آموزش عالی ، معیارهای داشتن حداقل 3 سال تجربه و سابقه کار مرتبط ، انجام مصاحبه حضوری و نیازهای دستگاه بهره بردار بسیار مهم است.
نظر شما