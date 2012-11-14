تصویب آیین نامه نظام کارشناسی حرفه ای ارشد دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رجبعلی برزویی با اعلام این خبر افزود: به دنبال استقرار نظام آموزش مهارت و فناوری و پس از تصویب نظام مهندسی فناوری ارشد در حوزه های تکنولوژی ، نظام کارشناسی حرفه ای ارشد نیز با هدف توانمند سازی نیروی انسانی و ارتقاء فرایندها و نظامهای پشتیبان ، نهادینه کردن اجرای آموزش عالی در حوزه های مهارتی با محوریت محیط کار و هماهنگ و سازگار کردن ارتقاء شغلی و ارتقاء تحصیلی به منظور ایجاد زمینه های لازم برای بالندگی شغلی در حوزه های شغلی مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر در دانشگاه جامع علمی کاربردی به تصویب رسید.

وی افزود: این دوره مجموعه ای از آموزش‌های دانش پایه و مهارتی است که منجر به ایجاد قابلیت‌ها و توانمندی‌هایی می شود که لازمه دست یافتن به آنها برخورداری از تجربیات و آموزه های نظری، عملی و مهارتی در سطوح پیشرفته، تخصصی و کاربردی است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد: دانشجو را برای ایفای نقش کارآمد در زمینه های طراحی و توسعه فرآیندها ، مدلها ، الگوها ، نظامهای پشتیبان و پیاده سازی و تجاری سازی محصولات و خدمات، مستندسازی تجارب، روشها و فرآیندها، استانداردسازی روشها و فرآیندها در حوزه های شغلی مرتبط ، بهینه سازی و ارزیابی آنها در حوزه های فرهنگی و هنری ، مدیریت و خدمات اجتماعی آماده می سازد.

وی تصریح کرد: برنامه درسی این دوره مبتنی بر نظام واحدی است ، مجموع واحدهای آن بین 30 تا 32 واحد و طول مدت دوره حداکثر 5/2 سال و مشتمل بر 5 نیمسال تحصیلی است.

دکتر برزویی افزود: با توجه به قابلیتها و توانمندی ها ، دروس به دو مجموعه دروس دانش پایه و مجموع دروس عملی شامل سمینار ، پروژه گروهی ( کلان پروژه ) و پروژه تخصصی ( ریز پروژه ) تقسیم می شوند و دروس عملی بین 18 تا 20 واحد تعریف می شوند.

وی در ادامه اظهار داشت : مدرس مجموع دروس دانش پایه باید دارای مدرک دکترای مرتبط در دوره مورد نظر که به تایید هیات ممیزه دانشگاه رسیده است، باشد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: استاد راهنمای پروژه گروهی و تخصصی علاوه بر دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و 5 سال تجربه و سابقه کار تخصصی مرتبط مورد تایید هیات ممیزه دانشگاه ، باید حائز حداقل یکی از شرایط خبرگی از قبیل مجری یا همکار اصلی یک کلان پروژه مرتبط یا مجری یا همکار اصلی دو ریز پروژه مرتبط و یا سابقه ایجاد و راه اندازی کسب و کار متوسط و بزرگ ، در حوزه شغلی مورد نظر باشد.



وی تصریح کرد : در شرایط پذیرش دانشجو و انتخاب ورودی در دوره های کارشناسی حرفه ای ارشد ، علاوه بر ضوابط رایج آموزش عالی ، معیارهای داشتن حداقل 3 سال تجربه و سابقه کار مرتبط ، انجام مصاحبه حضوری و نیازهای دستگاه بهره بردار بسیار مهم است.