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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

مسگری در گفتگو با مهر:

دو هزار نفر در مسابقات تخصصی مفاهیم قرآنی البرز رقابت می کنند

دو هزار نفر در مسابقات تخصصی مفاهیم قرآنی البرز رقابت می کنند

کرج – خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز از رقابت 2 هزار نفر در مسابقات تخصصی مفاهیم قرآنی البرز خبر داد.

جلیل مسگری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقات سراسری مفاهیم تخصصی قرآن کریم در استان البرز  همزمان با سراسر کشور خبر داد و افزود: این مسابقات روز پنج شنبه 25 آبانماه از ساعت 8 صبح در محل های تعیین شده در ادارات اجرایی شهرستان ها برگزار می شود.

وی گفت: در این دوره از این مسابقات تعداد 2 هزار نفر از خواهران و برادران در کل استان شرکت کرده اند که نفرات برتر از استان به مسابقات کشوری اعزام می شوند.
 
مسگری تاکید تاکید کرد: مسابقه مفاهیم تخصصی از کتاب تفسیر همراه( جلد دوم ) که به همراه سی دی تحویل شرکت کنندگان شده  برگزار می شود.

وی برگزاری مسابقات قرآنی و تجلیل از نفرات برتر قرآنی را گامی موثر در جهت تشویق و ترغیب جامعه به ویژه نسل جوان به فعالیت های قرآنی دانست و گفت: روی اوردن به امور و فعالیت های قرانی جامعه را از تهدیدها و آسیب های اجتماعی در امان و آینده کشور را در مقابل انحرافات فرهنگی و دینی بیمه خواهد کرد.

مسگری بر توجه به مفاهیم قرانی و به کارگیری معانی و تفاسیر قرآن در امور روزمره زندگی تاکید کرد و افزود: برگزاری مسابقات مفاهیم، قرآن پژوهان را هر چه بیشتر با مفهوم و معانی قرآنی آشنا و زمینه بکارگیری قران در متن زندگی را فراهم می کند.
 

کد مطلب 1743816

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