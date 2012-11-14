یک قلاده گربه جنگلی در طبیعت چابهار رها شد

خسرو افسری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گربه جنگلی که یکی از هشت گونه گربه سانان کشور پهناور ایران زمین می باشد، در اکثر مناطق قابل مشاهده است.

وی گفت: محدوده پراکنش جهانی این نوع گربه که به گربه باتلاقی نیز شهرت دارد شمال آفریقا و آسیا است.

وی افزود: تاکنون 10 زیرگونه گربه جنگلی در دنیا شناسایی شده است که تعداد چهار زیرگونه آن در شبه قاره هند در کشورهای پاکستان و هندوستان دیده شده اند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان داشت: جثه بزرگتر از گربه وحشی، رنگ پشت بدن زرد متمایل به قهوه ای یا خاکستری متمایل به زرد با پشت گوش های دارای موهای سیاه و بلند که رنگ پشت آنها قهوه ای یا سیاه است قابل شناسایی و متمایز از سایر گربه ها می باشد.

وی گفت: خانواده گربه سانان سری کوچک، پوزه کوتاه، گوش های نسبتا کوچک و چشم های درشتی دارند.

وی افزود: گربه سانان دست و پایی کوتاه دارند به استثنای یوز که از نظر شکل بدن، حالت پنجه و بعضی عادات شبیه سگ سانان است.

افسری اظهار داشت: گربه جنگلی، حیوانی شبگرد است که دارای قدرت بینایی زیادی حدود شش برابر قویتر از انسان است و شکارچی ماهر می باشد.

وی گفت: به علت کم شدن طعمه، شکار بی رویه، استفاده از طعمه مسموم و تخریب زیستگاه نسل اکثر گربه سانان ایران در معرض تهدید و یا در خطر انقراض قرار گرفته است.

وی افزود: گربه سانان در کنترل جمعیت جوندگان، خرگوش ها، علف خواران و از بین بردن حیوانات پیر و مریض نقش عمده ای دارند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان داشت: در مناطقی که تعداد گربه سانان کاهش یافته است، جمعیت جانوران مضر به خصوص موش، تشی و گراز افزایش یافته است.

وی گفت: از آنجایی که حفاظت محیط زیست از اهمیت فراوانی برخوردار است و امروزه حفظ گونه های جانوری و گیاهی در هر کشوری امری ضروریست، گونه های جانوری و گیاهی جدای از رده بندی ها تخصصی گیاهی و جانوری در مبحث محیط زیست نیز دارای تقسیم بندی قابل توجهی هستند.

وی افزود: توجه به رده بندی گونه ها از لحاظ حفاظتی نه تنها می تواند کمک شایانی در حفظ آنها نماید، بلکه می تواند عامل مهمی در حفظ گونه ها و به طور کلی در حفظ حیات وحش زیستگاه مورد نظر باشد.

افسری اظهار داشت: گربه سانان در ایران نقش گونه های چتری و پرچم را دارند زیرا در راس هرم غذایی طبیعت قرار دارند که حفاظت از آنها به منزله پوشش دادن حفاظت از تمام زیست ‌بوم و تمام گونه‌ های گیاهی و جانوری است.

وی گفت: گربه جنگلی در اکثر مناطق جنگلی، بوته زارهای بلند و انبوه، نیزارهای مجاور تالاب ها و رودخانه های شهرستان چابهار قابل رویت می باشد.

وی افزود: سال گذشته یک قلاده گربه جنگلی سیاه رنگ که احتمالا نمونه نادر و کمیاب این گونه می باشد در محدوده منطقه حفاظت شده گاندو توسط مامورین اجرایی محیط زیست عکسبرداری شده بود و این احتمال وجود دارد که یک زیر گونه از گربه جنگلی باشد.

وی بیان داشت: گربه زنده گیری شده پس از بیومتری و تهیه نمونه بافت جهت بررسی های تخصصی بیشتر توسط محیط بانان در طبیعت چابهار رهاسازی شد.