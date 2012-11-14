سی و سومین صدا و سیمای مرکز استانها به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر ظهر چهارشنبه با حضور معاون استانهای سازمان صدا و سیما و جمعی از مدیران صدا و سیما و استان البرز سی و سومین صدا و سیمای مرکز استانها به طور آزمایشی آغاز به کار کرد.

در این مراسم معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما با اشاره به نقش و جایگاه رسانه در توسعه حوزه مختلف فرهنگی اقتصادی اجتماعی و سیاسی هر منطقه شبکه سیمای البرز را هدیه نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم متدین و فرهنگ دوست دانست.

وی با تشکر از مدیران و مقامات استان در همراهی و همدلی با مدیران رسانه ملی برای راه اندازی صدا و سیمای مرکز البرز و ایجاد شبکه مستقل در این استان را رویداد مهم فرهنگی توصیف کرد و وقوع آن را به همه مردم تبریک گفت.

کیومرث طهماسبی با اعلام اینکه مراکز استان های صدا و سیما با عبور از کمیت به ارتقا کیفیت برنامه ها می اندیشیند به همکاران خوپد در صدا و سیمای البرز توصیه کرد : از همین آغاز کیفی سازی برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهند.

معاون صدا و سیمای جمهوی اسلامی ایران حضور برنامه سازان صدا و سیما در بین مردم و توجه به خواست آن ها و انعکاس خواسته های آنان را موجب موفقیت رسانه دانست و گفت: مردم استان البرز باید صدا و تصویر و مطالبات خود را در شبکه استانی خود بشنوند و به نظاره بنشینند.

طهماسبی تنوع فرهنگی وجود زیرساخت هاس مناسب علمی و صنعت وجود نخبگان و دانشمندان در استان البرز را فرصت مناسبی برای رشد و توسعه این استان ذکر و تصریح کرد : با راه اندازی شبکه استانی صدا و سیما در استان توسعه البرز بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته سرعت می گیرد.