حرکت در جنبش های دانشجویی در مسیر الی الله و ولایت فقیه باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله احمد علم الهدی پیش از ظهر چهار شنبه در نخستین اجلاس سراسری جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در حرم رضویاظهار کرد: اعتبار جنبش های دانشجویی در حاکمیت خداوند پیروی و همسو بودن با منویات و حرکت در پشت سر مقام معظم رهبری است.

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه قبل از تهیه هر گونه اساسنامه و چارت تشکیلاتی برای جنبش های دانشجویی باید به اصل الی الله بودن این جنبش ها توجه داشت، افزود: هر گونه فعالیت، قیام و حرکت در جنبش های دانشجویی باید در مسیر الی الله و ولایت فقیه باشد.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: رسالت دانشجویان در فضای آکادمیک و دانشگاه های کشور حرکت در مسیر قائم الی الله است و اگر در فضای دانشگاه های کشور نمی توانند در مسیر خداوند حرکت کنند باید به تنهایی و به صورت فردی در مسیر الی الله گام بردارند.

وی افزود: جنبش های دانشجویی همراه با بصیرت وآگاهی باید از نفوذ جریان های سیاسی بیرونی به دانشگاه ها جلوگیری کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با بیان اینکه دانشجویان و جنبش های دانشجویی همراه با بصیرت و آگاهی باید از نفوذ جریان های سیاسی بیرونی به دانشگاه ها جلوگیری کنند، اذعان داشت: جنبش های دانشجویی نباید ملعبه جریان های سیاسی بیرونی قرار گیرند.

امام جمعه مشهد از دانشجویان و اعضای جنبش های دانشجویی در دانشگاه ها خواستار تطبیق بینش های سیاسی با احکام و قوانین مسلمانان و قرآن شد.

وی با بیان اینکه افراد در جنبش های دانشجویی باید از هر گونه شعار در راه غیر خداوند پرهیز کنند، بیان داشت: از جمله مشکلاتی که از ابتدای تشکیل جنبش های دانشجویی وجود داشته نفوذ جنبش ها و جریان های سیاسی بیرونی است و همین مسئله موجب شد تا جنبش های دانشجویی دانشگاه ها تبدیل به پایگاه هایی برای افراد فرصت طلب جریان های سیاسی شود.

وی با بیان اینکه جنبش های دانشجویی به عنوان یک حرکت و قیام ارزشی در همه حرکت های اجتماعی، سیاسی مبنی بر قرآن و احکام شرع دارای ارزش است، گفت:همه جنبش ها مطلق باید بر اساس قیام برای خداوند باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این مطلب که جنبشی که دارای هدف، و بی نتیجه و صرفا به دلیل هیجان باشد جنبشی غیر خدایی است، بیان داشت: درآیات قرآن کریم همه ابعادجنبش بیان و مرز قیام و جنبش ها نیز مشخص شده است.

وی با اشاره به این مطلب که اصل جنبش ها حرکتی جمعی هستند، تصریح کرد: افراد می توانند با مشاهده مسیر جنبش در مسیر انحراف و غیر الهی به صورت فردی برای جنبش در مسیر الهی گام بردارید.