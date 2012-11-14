مرگ روزانه 87 نفر در حوادث ترافیکی کشور/انسان عامل فعال حوادث ترافیکی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی رحیمی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه برنامه ریزی رزمایش روز بین المللی حوادث ترافیکی که در محل فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود برگزار شد ضمن اشاره به این که بخش عمده ای از کشته شدگان حوادث غیر عمد ایران را جان باختگان حوادث ترافیکی تشکیل می دهند، افزود: از 133 نفری که روزانه در حوادث غیر عمد ایران جان خود را از دست می دهند 87 نفر مربوط به حوادث ترافیکی هستند.

وی خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این کارگروه برنامه ریزی جهت اجرای رزمایش روز بین المللی حوادث ترافیکی است چرا که بیشترین مرگ و میر در دنیا را به خود اختصاص داده است.

30 آبان، روز بدون حوادث ترافیکی



رحیمی با اشاره به این که هر ساله 20 نوامبر و 30 آبان برای بزرگداشت قربانیان حوادث ترافیکی مراسم خاصی در نظر گرفته می شود، تصریح کرد: رزمایش روز بدون حوادث ترافیکی یکی از این برنامه هاست که با هدف آگاه سازی مردم و مسئولین از افزایش قربانیان حوادث ترافیکی در جهان، کاهش حوادث جاده ای و تصادفات و مدیریت مفید و برنامه ریزی شده عبور و مرور انجام می شود.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار شهرستان شاهرود تاکید کرد: در این روز به دنبال این هستیم که حادثه ای به وقوع نپیوندد و یا اگر حادثه ای ایجاد شد از فوت یا افزایش جراحات و آسیب ها جلوگیری شود.

وی عنوان کرد: حوادث ترافیکی غم انگیزترین و ناگوارترین حوادث است چرا که مشارکت انسان در این حوادث مشارکتی فعال است هر چند در همه حوادث انسان به نوعی نقش دارد مانند این که با بهم ریختن نظم اکوسیستم، از بین بردن پوشش گیاهی و درختان باعث وقوع سیل می شود اما در حوادث ترافیکی این نقش فعالتر و تعیین کننده تر به چشم می آید.

بیشترین آمار جانباختگان حوادث غیر عمد را تصادفات به خود اختصاص داده اند



معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار شهرستان شاهرود ادامه داد: در ایران روزانه 369 نفر در اثر بیماری های قلبی و عروقی و 133 نفر در اثر حوادث غیر عمد جان خود را از دست می دهند که از این میان سهم بیماری های قلبی 60 نفر، بیماری های تنفسی 50 نفر، مرگ های حین تولد 31 نفر، خودکشی 21 نفر و حوادث ترافیکی 87 نفر است که این آمار بالایی را به خود اختصاص داده است.

رحیمی این رزمایش را به عنوان نمادی برای کاهش حوادث ترافیکی عنوان کرد و اظهار داشت: آغاز رزمایش روز 30 آبان ماه با دستور استاندار با رمز یا علی ابن ابیطالب (ع) از هشت صبح تا 18 عصر است و استاندار با بالگرد از این رزمایش در کل استان بازدید خواهد کرد.

رزمایش یک روز بدون حوادث ترافیکی در 9 نقطه کلیدی شاهرود



وی 9 نقطه کلیدی تعیین شده شهرستان شاهرود جهت برگزاری رزمایش روز بدون ترافیک را زائر سرای دهملا، ورودی شاهرود، فراش آباد، زائر سرای جواد الائمه، بیارجمند، احمد آباد، پاسگاه پلیس راه آزادشهر- شاهرود، دو راهی جاده مجن و گردنه خوش ییلاق معرفی کرد و ابراز داشت: اکیپ های هلال احمر، اورژانس، پلیس راه و آتش نشانی طبق برنامه تعیین شده باید در مناطقی که برای آن ها معین شده حضور فعال داشته باشند.

رحیمی گفت: حضور کلیه دستگاه ها با لباس فرم، روشن بودن چراغ های گردان کلیه اتومبیل های امدادی، تامین روشنایی تمام جاده ها، پوشش مناسب آتش نشانی در فواصل حداقل 30 کیلومتری شهرها با هماهنگی شهرداری هاف نصب بنر و پوستر در طول محورهای مواصلاتی توسط اداره حمل و نقل، استقرار نیروهای انجمن صنفی در منطقه، حضور نیروهای امدادی و توجیه رانندگان در این روز از برنامه های این رزمایش است.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار شهرستان شاهرود به صدا در آمد زنگ ترافیک در مدرسه امام علی (ع) بهارستان، تهیه و توزیع بروشور و کلیپ های آموزشی و بازرسی مسئولین شهرستان شاهرود از اجرای صحیح رزمایش را از دیگر برنامه های این رزمایش دانست.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ایجاد تعامل میان نیروهای امدادی و نظم و آرایش مناسب این نیروها در کنار یکدیگر در جاده می تواند در اجرای بهتر این رزمایش نقش تعیین کننده ای ایفا کند.

گفتنی است در این جلسه مدیران و مسئولان ادارات حمل و نقل و پایان های شهرستان شاهرود، آموزش و پرورش، هلال احمر، اورژانس، پلیس راه و راهنمایی و رانندگی، اداره کل راه و ترابری و ... شرکت داشتند و به بحث و بررسی راه های بهتر برگزار شدن این رزمایش پرداختند.