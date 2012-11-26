اسماعیل امینی کتابی با موضوع آموزش طنزنویسی نوشت

اسماعیل امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کتاب‌های تازه‌اش گفت: دو کتاب در زمینه طنز در دست نوشتن دارم که هر کدام را که زودتر آماده شود، روانه چاپ خواهم کرد؛ یکی از این کتاب‌ها در واقع مجموعه‌ای است منتخب از اشعار طنز کلاسیک و معاصر برای مخاطبان نوجوانان با عنوان «گزیده شعر طنز».

وی افزود: کتاب دیگر هم یک اثر آموزشی در حوزه طنز است با همین عنوان (آموزش طنز) که به زبان ساده نوشته شده است. این کتاب بیشتر جنبه خودآموز دارد و من آن را با توجه به برخی کتاب‌هایی که در زمینه طنز وجود دارد، نوشته‌ام که غالباً جنبه آموزشی ندارند و عمدتاً گرآوری آثار طنز در شعر کلاسیک و معاصر است.

امینی گفت: من به همین خاطر تصمیم گرفتم یک کتاب آموزشی در این زمینه بنویسم و کتاب «آموزش طنز» هم در واقع یادداشت‌های خیلی کوتاه است و من سعی کرده‌ام تکنیک‌های طنزنویسی را در آن آموزش دهم چون همانطور که گفتم فکر می‌کنم کتاب‌هایی که در این زمینه در بازار هست، خواندنی هست اما طنز را آموزش نمی‌دهند.

به گفته این طنزنویس، کتاب «آموزش طنز» در آینده نزدیک از سوی دفتر طنز حوزه هنری و توسط انتشارات سوره مهر، چاپ و روانه بازار خواهد شد.

خندمین‌تر افسانه، لبخند غیرمجاز و لبخند سعدی از جمله کتاب‌های چاپ شده از اسماعیل امینی است.