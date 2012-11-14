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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

کرابی در گفتگو با مهر:

استقلال اقتصادی مددجویان هدف اصلی کمیته امداد است

استقلال اقتصادی مددجویان هدف اصلی کمیته امداد است

کرج – خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان البرز رویکرد اصلی کمیته امداد و مهم ترین هدف این نهاد را سوق دادن مددجو به سمت استقلال اقتصادی عنوان کرد.

سید هادی کرابی در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین هدف کمیته امداد را تأمین نیازهای اساسی خانواده های تحت حمایت عنوان و تاکید کرد: مطابق رویکرد اصلی کمیته امداد مهمترین هدف در این نهاد سوق دادن مددجویان به سمت استقلال اقتصادی در کنار تامین نیازهای اساسی و مورد نیاز برای معیشت آنها است.

وی اقدامات کمیته امداد در جهت اشتغالزایی، خوداشتغالی و پرداخت وام های کارگشایی را از جمله فعالیت های این نهاد در جهت سوق دادن مدجو به استقلال اقتصادی دانست.

 
کرابی اظهار داشت: در 6 ماهه اول سال جاری تعداد هزار و 275 مددجوی تحت حمایت و نیازمند کمیته امداد استان البرز وام کارگشایی در سر فصلهای مختلف اعم از درمان، ودیعه مسکن و  غیره دریافت کرده اند.
 
وی تصریح کرد: در طول این مدت حدود 12 میلیارد ریال از سوی کمیته امداد البرز به پرداخت تسهیلات کارگشایی اختصاص داده شده است.
 
کرابی تاکید کرد: پرداخت وامهای کارگشایی از محل اعتبارات کمیته امداد بصورت قرض الحسنه و بدون کارمزد انجام می شود.
 
معاون حمایت و سلامت کمیته امدا استان البرز افزود: مددجویان تحت حمایت پس از ارائه درخواست و احراز شرایط لازم با در نظر گرفتن نوع مشکل و اولویت مشمول دریافت تسهیلات کارگشایی خواهند شد.
 
کد مطلب 1743868

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