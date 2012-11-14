استقلال اقتصادی مددجویان هدف اصلی کمیته امداد است

سید هادی کرابی در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین هدف کمیته امداد را تأمین نیازهای اساسی خانواده های تحت حمایت عنوان و تاکید کرد: مطابق رویکرد اصلی کمیته امداد مهمترین هدف در این نهاد سوق دادن مددجویان به سمت استقلال اقتصادی در کنار تامین نیازهای اساسی و مورد نیاز برای معیشت آنها است.

وی اقدامات کمیته امداد در جهت اشتغالزایی، خوداشتغالی و پرداخت وام های کارگشایی را از جمله فعالیت های این نهاد در جهت سوق دادن مدجو به استقلال اقتصادی دانست.

کرابی اظهار داشت: در 6 ماهه اول سال جاری تعداد هزار و 275 مددجوی تحت حمایت و نیازمند کمیته امداد استان البرز وام کارگشایی در سر فصلهای مختلف اعم از درمان، ودیعه مسکن و غیره دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد: در طول این مدت حدود 12 میلیارد ریال از سوی کمیته امداد البرز به پرداخت تسهیلات کارگشایی اختصاص داده شده است.

کرابی تاکید کرد: پرداخت وامهای کارگشایی از محل اعتبارات کمیته امداد بصورت قرض الحسنه و بدون کارمزد انجام می شود.

معاون حمایت و سلامت کمیته امدا استان البرز افزود: مددجویان تحت حمایت پس از ارائه درخواست و احراز شرایط لازم با در نظر گرفتن نوع مشکل و اولویت مشمول دریافت تسهیلات کارگشایی خواهند شد.

