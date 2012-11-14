بهره مندی از سیمای استانی مطالبه به حق مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر اصغر عربیان ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه آزمایشی مرکز صدا و سیمای البرز اظهار داشت: تلاش بر این بود که قبل از ایام محرم این مهم محقق شود و به حمد الله این آرزوی دیرین مردم البرز امروز محقق شد.

وی ادامه داد: دولت برای راه اندازی البرز اهتمام جدی داشت که در نهایت با همت مدیران سازمان صدا وسیما و مدیران البرز امروز شاهد راه اندازی صدا و سیمای البرز هستیم.

عربیان با اشاره به اینکه عوامل پیدا و پنهان بسیاری برای راه اندازی سیمای البرز زحمت کشیدند راه اندازی صدا و سیما و اجرای مصوبه سفر رییس جمهوری را اولویت استانداری برشمرد.

استاندار البرز گفت: صدا و سیما نقش مهمی را در آموزش ایفا می کند و در سال های اخیر صدا و سیما روند رو به جلویی را طی کرده است.

وی با اشاره به اینکه امروز به دنبال تولید علم هستیم اظهار داشت: دانستن حق مردم است و صدا و سیمای البرز باید در این مسیر گام بردارد.

عربیان ادامه داد: گاهی افرادی از خلا نبود سیما در استان استفاده می کنند و آسیب هایی را وارد می کنند که ازاین پس با راه اندازی صدا و سیما می تواند جلوی نفوذ این عده را بگیرد.

وی با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر اطلاع رسانی از مراتب خدمتگزاری به مردم راه اندازی سیمای البرز را زمینه ساز اطلاع رسانی صحیح از خدمات صورت گرفته در استان البرز برشمرد.