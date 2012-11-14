گردهمایی بزرگ مبلغات گلستان برگزار شد/ آسیب شناسی خرافات

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان ظهر چهارشنبه در این گردهمایی گفت: مبلغ یا مبلغه باید نفوذ داشته باشد و در مخاطب تغییر ایجاد کند، این تغییر باید دیده شود.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گردهمایی بزرگ مبلغات حوزوی و سنتی با محوریت آسیب شناسی خرافات و موهومات در جلسات بانوان گفت: باید بدانیم انچه می گوییم تا کی، چقدر و چگونه باید گفته شود.

وی افزود: مبلغ باید ویژگی های خاص خود را داشته باشد که از جمله آنها می توان به سعه صدر و زود عصبانی نشدن اشاره کرد، سعه صدر داروی شفا بخش است.

ولی نژاد اذعان داشت: مستند و مستدل سخن گفتن، عدم نفع شخصی در صحبت ها، زود قضاوت نکردن، معلومات بالا،سخن گفتن متناسب با مخاطب و برای خدا کار کردن از دیگر مشخصات یک مبلغ است.

وی اظهار داشت: مبلغ باید رازدار و محرم اسرار باشد، علاقه به کار، شور و مشورت کردن، اهل گذشت بودن، اخلاص در عمل نیز از دیگر مشخصات یک مبلغ است.

در ادامه این جلسه محمد حسین کبیر رئیس کانون مداحان و شاعران آیینی استان و دبیر کانون کشور گفت: برای اعضای این کانون و مداحان استان کلاسهایی برگزار شد که معصوم شناسی و روخوانی برگزار شد و بعد از دهه محرم نیز تجوید و نغمات برگزار می شود.

وی افزود: اهل بیت را بزرگ جلوه دهید، یکی از آسیب هایی که در جلسات بانوان دیده می شود اینست که به هر طریقی اشک و گریه گرفته می شود، در حالی که نباید به این شکل باشد، چیزی را که نمی دانید بپرسید و بگویید نمی دانم.