آمریکا می خواهد به عنوان قدرت منطقه ای در اقیانوس آرام باقی بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، هیلاری کلینتون در مراسم راه اندازی مرکز آسیا-آمریکا در استرالیا ، افزود: آمریکا در گذشته نیز حضور فعالی در اقیانوس آرام داشته و همیشه خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای می داند اما در قرن 21 ما به طور واضح اعلام می کنیم که قصد داریم اینجا بمانیم.

وی به نقش فزاینده این منطقه در اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: تمرکز اصلی آمریکا بر گسترش تعامل در این منطقه است و آمریکا به این منطقه به عنوان محور ارتباط با آسیا نگاه می کند.

نخست وزیر استرالیا نیز در این مراسم روابط نظامی کشورش با آمریکا را بسیار استراتژیک توصیف کرد و در پاسخ به انتقادات درخصوص استفاده نظامیان آمریکایی از پایگاه ها و امکانات نظامی استرالیا ،گفت: همکاری نظامی میان دو کشور یک همکاری میان مدت برای تقویت بنیه دفاعی در منطقه است.

حضور آمریکا در منطقه اقیانوس آرام همواره به عنوان تلاشی برای مقابله با نفوذ چین در این منطقه ارزیابی شده است اما مقامات آمریکایی این ارزیابی ها را رد کرده و آنرا یک امری عادی توصیف کرده اند.

هیلاری کلینتون به منظور شرکت در نشست سالانه وزرای دو کشور (AUSMIN) همراه با وزیر دفاع آمریکا به استرالیا سفر کرده است.