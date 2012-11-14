به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست با بیان این مطلب افزود : این گونه اظهارات در حالی است که اخیراً بـرخی از دولتهای غربی اقدام به قطع شبکه های ایرانی از روی ماهواره های وابسته و مرتبط با خود در راستای محروم سازی افکار عمومی کشورها از حقایق و واقعیت ها و جلوگیری از تبادل آزاد افکار و اطلاعات در سطح جهان نموده اند که مصداق بارز نقض حقوق بشر و آزادی جریان اطلاعات است.



سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در ادامه تصریح کرد : این دولتها بهتر است بجای هر گونه فرافکنی ، اقدام به پاسخگویی به افکار عمومی درخصوص اقدامات خلاف موازین بین المللی یاد شده و اصلاح در رفتارهای خود بـراساس موازین حقوق بشری که آزادانه به آن متعهد شده اند ، نموده و سیاست های خود را تصحیح نمایند.



محکومیت تهاجمات نظامیان رژیم صهیونیستی به غزه از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه



رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین ضمن محکومیت تکرار تهاجمات نظامیان رژیم صهیونیستی به غزه که منجر به شهادت و زخمی شدن دهها تن از مردم غیر نظامی فلسطین، آن را نشانه دیگری از خوی ددمنشانه این رژیم دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این تهاجم، سکوت مجامع جهانی بویژه سازمان های حقوق بشری را مشوق تداوم و استمرار جنایات ضد بشری صهیونیستها ذکر کرد و افزود: به اعتقاد ما یکی از اهداف این جنایات، سرپوش نهادن بر معضلات و مشکلات داخلی رژیم صهیونیستی است.

