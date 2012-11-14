  1. بین الملل
۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

یک روزنامه اتریشی گزارش داد:

شدت گرفتن رفتارهای نژادپرستانه در لیبی در سایه بی قانونی

شدت گرفتن رفتارهای نژادپرستانه در لیبی در سایه بی قانونی

یک روزنامه اتریشی در مطلبی با استناد به گزارش سازمان عفو بین الملل از شدت گرفتن رفتارهای خشونت آمیز با خارجیان به ویژه سیاه پوستان در سایه بی قانونیهای حاکم بر این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اتریشی" استاندارد" سازمان عفو بین الملل در گزارشی انتقاد سختی را به میزان بالای شکنجه و رفتارهای تبعیض آمیز علیه سیاهپوستان در لیبی وارد کرد.

بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشر، سیاه پوستان آفریقایی در این کشو شدیدا تحت آزار و شکنجه قرر دارند. با پایان رژیم قذافی در سال 2011 در لیبی این وضعیت بدتر نیز شده است.

این گزارش که روز گذشته در لندن منتشر شد دلایل چنین وضعیتی را در بی قانونی که بر این کشور حاکم شده است  و شکست سازمانها در مبارزه با نژادپرستی و نفرت از خارجی ها ارزیابی می کند.

کارشناسان حقوق بشر در سازمان عفو بین الملل در فاصله زمانی بین ماههای می تا سپتامبر 2012 حدود نه اردوگاه پناهندگان در لیبی را دیدار کرده  و در این فاصله زمانی با حدود 2700 نفر از خارجیان که در این اردوگاهها اقامت داشتند صحبت کردند.
 
 

کد مطلب 1743894

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