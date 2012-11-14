عشقی که منجر به قتل برادر در سیرجان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهیار سعیدی با اشاره به دستگیری مردی که با همدستی دوست خود، برادرش را کشته و در باغچه خانه شان دفن کرده بود، گفت: رسیدگی به این پرونده خرداد امسال هنگامی در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت که خانوادهای با حضور در این مرکز از گم شدن پسر جوان خود خبر دادند و برای پیدا کردن وی درخواست کمک کردند.
وی افزود: در تحقیق از این خانواده معلوم شد، روز حادثه آنها به مهمانی رفته بودند و هنگام بازگشت متوجه میشوند، پسرشان به خانه بازنگشته و چمدان لباسهایش نیز در خانه نیست و در پی غیبت طولانی پسرشان، جستجو برای یافتن وی را آغاز میکنند اما تلاشهایشان بینتیجه میماند.
سرهنگ سعیدی اضافه کرد: در پی این شکایت، جستجوی پلیس برای یافتن مرد گمشده آغاز شد اما در ادامه ماموران متوجه شدند دوستان و اقوامش از گم شدن وی بیاطلاع هستند.
وی افزود: در حالی که تلاش پلیس برای یافتن جوان گمشده همچنان ادامه داشت، دو روز پیش مادر وی با حضور در مرکز پلیس از کشف استخوان انسان در باغچه خانهشان خبرداد.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سیرجان یادآور شد: این زن که بشدت وحشت کرده بود در تحقیقات به پلیس گفت که مشغول جمعآوری پیازهای کاشته شده در باغچه بوده که ناگهان متوجه استخوانهای دفنشده انسان در باغچه میشود و با داد و فریاد پسر دیگرش را که در خانه بوده صدا میزند و با مطلع کردن وی، به مرکز پلیس مراجعه کردند.
این مسئول انتظامی افزود: در پی اطلاعات به دست آمده از این زن، کارآگاهان جنایی عازم محل مورد نظر در یکی از محلههای شهرستان سیرجان شدند و مشاهده کردند پسر دیگر این خانواده نیز بیهوش کنار باغچه افتاده است.
وی بیان داشت: ماموران که به این موضوع ظنین شده بودند، ابتدا مرد بیهوش را به مرکز درمانی انتقال دادند و در مرحله بعدی به حفر باغچه پرداختند و با کشف استخوان و بقایای جسد یک انسان، موضوع را به بازپرس کشیک ویژه قتل دادسرای سیرجان گزارش دادند و با هماهنگی قضایی، آنها را به پزشکی قانونی منتقل کردند تا مشخص شود، استخوان و بقایای جسد متعلق به مرد گمشده بوده یا نه؟
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سیرجان با اشاره به رازگشایی از این جنایت گفت: کارآگاهان جنایی با حضور در بیمارستانی که برادر مرد گمشده به آنجا منتقل شده بود، به تحقیق از مسئولان بیمارستان پرداختند و معلوم شد، وی با خوردن قرص قصد خودکشی داشته که با انتقال بموقع به بیمارستان،نجات یافته است.
سرهنگ سعیدی اظهار داشت: در این مرحله کارآگاهان جنایی به این جوان ظنین شده و احتمال دادند وی از سرنوشت برادر گمشدهاش و همچنین استخوان و بقایای جسد کشف شده در باغچه خانهشان خبر دارد که با تحقیق از مرد جوان، وی اعتراف کرد با همدستی یکی از دوستانش برادرش را کشته و در باغچه خانهشان دفن کردهاند.
بنا به این گزارش، عامل جنایت به پلیس گفت: من و برادرم به یک دختر علاقهمند بودیم و هر کدام درصدد ازدواج با وی بودیم، بنابراین بر سر همین با یکدیگر درگیر شدیم.
به گفته متهم به قتل، او سرانجام تصمیم میگیرد برادرش را که سد راه این ازدواج بوده، از میان بردارد. بنابراین موضوع را با یکی از دوستانش در میان میگذارد و یک روز در غیاب اعضای خانواده، دو نفری با بریدن شیلنگ گاز اتاق، تصمیم گرفتند وی را خفه کنند و پس از اطمینان از بیهوش شدن برادرش، با جسمی سنگین محکم به سر وی ضرباتی وارد کردند و او را به قتل رساندند.
در پی اعتراف مرد جوان به قتل و دفن برادرش، همدست وی نیز تحت تعقیب قرار گرفت و طی یک عملیات ضربتی در یکی از محلههای شهرستان سیرجان دستگیر شد.
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