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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

حزب اللهی هشدار داد:

والدین از کنترل بیش از حد فرزندان خود پرهیز کنند

والدین از کنترل بیش از حد فرزندان خود پرهیز کنند

میامی–خبرگزاری مهر: معاون آموزش و پرورش میامی هشدار داد: والدین از کنترل و تسلط بیش از حد بر فرزندان خود پرهیز کنند زیرا همین رفتار باعث می شود که رشد عاطفی فرزندان با کندی روبه رو شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حزب اللهی ظهر چهارشنبه در جلسه ای با حضور مربیان و والدین دانش آموزان شهر میامی در سالن اجتماعات معلم این شهر، اظهار داشت: ارتباط بین والدین و معلمان بسیار مهم و حساس است و باید والدین، معلمان و مدیران مدارس جهت تربیت فرزندان تعامل داشته باشند.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم آموزش و پرورش موفقی داشته باشیم باید نگاه خود را نسبت به آموزش و پرورش تغییر دهیم.

حزب اللهی گفت: بهترین اولیاء کسانی هستند که حتی لحظه ای از فرزندان خود غافل نیستند و درهمه حال در کنار فرزندان خود همانند دوستی صمیمی قرار دارند.

معاون آموزش و پرورش میامی افزود: یکی از ویژگی های والدین خوب این است که مهارت های اولیه و اساسی زند گی را به فرزندان خود بیاموزد.

حزب الهی گفت: والدین باید برنامه ای منظم و از پیش تعیین شده ای را برای هم خوانی و خواسته هایشان از فرزندان خود داشته باشند.

وی افزود: والدین از کنترل و تسلط بیش از حد بر فرزندان خود پرهیز کنند زیرا همین رفتار باعث می شود که رشد عاطفی فرزندان با کندی روبه رو شود.
 

کد مطلب 1743912

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