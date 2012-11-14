والدین از کنترل بیش از حد فرزندان خود پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حزب اللهی ظهر چهارشنبه در جلسه ای با حضور مربیان و والدین دانش آموزان شهر میامی در سالن اجتماعات معلم این شهر، اظهار داشت: ارتباط بین والدین و معلمان بسیار مهم و حساس است و باید والدین، معلمان و مدیران مدارس جهت تربیت فرزندان تعامل داشته باشند.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم آموزش و پرورش موفقی داشته باشیم باید نگاه خود را نسبت به آموزش و پرورش تغییر دهیم.

حزب اللهی گفت: بهترین اولیاء کسانی هستند که حتی لحظه ای از فرزندان خود غافل نیستند و درهمه حال در کنار فرزندان خود همانند دوستی صمیمی قرار دارند.

معاون آموزش و پرورش میامی افزود: یکی از ویژگی های والدین خوب این است که مهارت های اولیه و اساسی زند گی را به فرزندان خود بیاموزد.

حزب الهی گفت: والدین باید برنامه ای منظم و از پیش تعیین شده ای را برای هم خوانی و خواسته هایشان از فرزندان خود داشته باشند.

وی افزود: والدین از کنترل و تسلط بیش از حد بر فرزندان خود پرهیز کنند زیرا همین رفتار باعث می شود که رشد عاطفی فرزندان با کندی روبه رو شود.

