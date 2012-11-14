مالزی فوری به پرونده تجاوز به زن اندونزیایی رسیدگی کند/ اقدام وحشیانه و غیرقابل قبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های اندونزی، "مارتی نتالگاوا" این اقدام را وحشیانه و غیرقابل قبول خواند و افزود: این اقدام توسط نیروهای پلیس که باید محافظ مردم باشند انجام شده و دولت مالزی باید در این خصوص به طور شفاف پاسخگو باشد.

وی افزود: مقامات اندونزی باید از انجام تمام مراحل قانونی رسیدگی به این پرونده و محکومیت عاملان این حادثه اطمینان حاصل کنند.

نمایندگان مجلس اندونزی نیز در واکنش به این حادثه خواستار احضار سفیر مالزی در اندونزی و اعلام مراتب اعتراض و رسیدگی به این پرونده شده اند.

روز جمعه 10 نوامبر مطابق با 20 ایان ماه یک زن اندونزیایی با حضور در اداره پلیس شهر پینانگ در شمال مالزی از سه مامور پلیس به دلیل تجاوز به او شکایت کرد و پس از آن سه مامور پلیس که بین 20 تا 30 سال سن دارند بازداشت شدند.

در سال های گذشته بدرفتاری با کارگران اندونزیایی در مالزی تنش هایی را در روابط دو کشور و اعتراضاتی را در اندونزی به وجود آورده بود اما مورد تخلف جدید از سوی ماموران پلیس این کشور می تواند آثار منفی بیشتری بر روابط میان دو کشور و تضمین برای امنیت کارگران و خدمتکاران اندونزیایی در مالزی داشته باشد.



